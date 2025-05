El futuro de los Celtics es incierto por la lesión de Jayson Tatum y una enorme nómina por afrontar

BOSTON (AP) — Los Celtics comenzaron esta temporada con la esperanza de poner fin a la sequía de seis campañas de la NBA sin que un campeón revalide su título.

Con una plantilla mayormente inalterada, que tenía como líderes a los astros Jayson Tatum y Jaylen Brown, Boston parecía un equipo listo para lograrlo después de arrasar en la temporada regular y registrar su segunda temporada consecutiva con 60 victorias, obteniendo el segundo puesto en la Conferencia Este.

Pero todo se vino abajo en la postemporada. Boston cayó 4-2 en las semifinales de conferencia ante unos Knicks de Nueva York a quienes había dominado previamente esta temporada. Los Celtics son ahora el sexto campeón consecutivo de la NBA que no logra salir de la segunda ronda en la postemporada siguiente.

Tan doloroso como perder el título de campeones de la NBA fue la devastadora lesión de tendón de Aquiles de Tatum al final del cuarto partido, que lo dejó fuera de los dos últimos duelos de la serie. El jugador de 27 años ahora enfrenta un proceso de rehabilitación que lo dejará fuera la mayor parte de la próxima campaña, si no es que toda.

Esto no sólo ensombreció el resto de la serie contra Nueva York, sino que ha sumido en la incertidumbre el futuro de los Celtics de cara al receso. Ese sentimiento estaba claramente en la mente de Brown tras su eliminación mientras intentaba ofrecer algo de esperanza a los fanáticos de Boston.

“Este viaje no es el final. No es el final para mí. Espero volver más fuerte. Solo hay que afrontar esto con la cabeza en alto”, expresó Brown. “Sé que, Boston, parece sombrío ahora obviamente con JT fuera, y nosotros eliminados, pero hay mucho por lo que emocionarse. Quiero que la ciudad se sienta emocionada por eso. Esto no es el final”.

Tampoco será tan simple.

La nómina de Boston esta temporada lo puso por encima del tope salarial y lo convertirá en un equipo de impuesto de lujo por tercera temporada consecutiva. Esto significa que los Celtics serán golpeados con una penalización de "impuesto de reincidente" por estar adelante del umbral en tres de cuatro temporadas.

La nómina para la próxima temporada se encamina a llegar a unos 225 millones de dólares. Así lla factura de impuestos del próximo año sería de casi 280 millones. El precio total potencial combinado de 500 millones sería un récord en la liga.

No está claro si los nuevos propietarios del equipo querrán seguir pagando esas fuertes penalizaciones para mantener la plantilla actual después de acordar una compra en marzo, que tendría un precio final de mínimo de 6.100 millones de dólares.

Esto podría significar un ajuste de cinturón antes de la próxima campaña, con 11 jugadores actualmente bajo contrato.

Tatum firmó un convenio récord de la NBA por cinco años y 314 millones de dólares el pasado julio. Su vigencia comenzará la próxima temporada, cuando le pagará 54 millones.

Brown está jugando bajo un contrato de cinco años y 304 millones que entró en vigor esta temporada. Ganará 53 millones la próxima campaña. A esto le siguen Jrue Holiday (32 millones), Kristaps Porzingis (30 millones), Derrick White (28 millones) y Sam Hauser (10 millones).

De los nueve jugadores principales de la rotación esta temporada, solo el veterano dominicano Al Horford y Luke Kornet son agentes libres.

Pero hay preocupaciones más allá de las financieras.

La salud de Porzingis también estará en el centro de atención después de que acusó molestias durante la última parte de la temporada regular y los playoffs con una enfermedad viral persistente que le restó fuerza y lo convirtió en un factor virtualmente nulo contra los Knicks.

El letón descartó que sea algo a largo plazo.

“Lo mejor que necesito ahora es simplemente descansar. Solo ir a algún lugar soleado y dejar que el resto de mi sistema se equilibre”, comentó.

Una señal positiva es que dijo que planea seguir jugando para Letonia, en el EuroBasket este verano.

Luego está Brown, quien entró en esta postemporada lidiando con un problema en la rodilla derecha, pero pudo jugar. Ha dicho que no está seguro de si requerirá cirugía.

Incluso con esa incertidumbre, el optimismo de Brown sigue siendo alto, aunque reconoció que pueden venir tiempos difíciles.

“Perder contra los Knicks se siente como la muerte”, manifestó. “Pero siempre me enseñaron que hay vida después de la muerte”.

