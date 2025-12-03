El gobierno Trump destituye a ocho jueces de inmigración en Nueva York

El Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió a ocho jueces de inmigración en la ciudad de Nueva York, informó el martes la asociación que los representa, en medio de tensiones con los tribunales y la administración del presidente Donald Trump.

Según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés), los ocho jueces trabajaban en el número 26 de Federal Plaza en Manhattan. Esta sede alberga el tribunal que revisa casos de migrantes que intentan regularizar su estatus.

Durante meses, agentes federales enmascarados han patrullado diariamente los pasillos del edificio federal Jacob K. Javits. Los oficiales realizan arrestos de migrantes al salir de las audiencias bajo la mirada de la prensa, que suele estar presente.

Imágenes de enfrentamientos con la policía y de familias inmigrantes que son separadas se han vuelto virales en todo el mundo, lo que ha convertido al 26 de Federal Plaza en un lugar simbólico de la ofensiva de la administración de Trump contra los migrantes en Estados Unidos.

No está claro qué llevó al despido de los ocho jueces de Nueva York. Sin embargo, ya son aproximadamente 90 los despedidos durante el año en todo el país de un total de 600, según un informe del New York Times.

De acuerdo con grupos de defensa de los migrantes, los despidos tienen como objetivo reemplazar a estos jueces por otros más alineados con la política de inmigración de la administración Trump.

Los despidos ocurren después de que un grupo de personas se reunieron en Manhattan el fin de semana para intentar evitar una posible redada de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra vendedores ambulantes. La policía de Nueva York realizó varios arrestos.

Como ciudad santuario para los migrantes, Nueva York limita voluntariamente la cooperación entre sus autoridades locales y los servicios federales de inmigración. Sin embargo, no impide sus operaciones.

