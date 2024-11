El “gurú de las criptomonedas” revela por qué el bitcoin podría experimentar un cambio importante

Michael Novogratz, reconocido experto en inversiones, dijo que el panorama actual de los criptoactivos no debe confundir a sus tenedores. El criptomillonario aseguró que, a pesar de los máximos históricos del bitcoin, los inversores deben prepararse para una corrección

Si bien la criptomoneda se encuentra en una racha alcista, con niveles históricos cercanos a los US$95.000 por unidad, Novogratz y otros expertos señalan que este auge no será sostenible a largo plazo. “Hay muchísimo apalancamiento en el sistema ahora mismo, por lo que habrá una corrección”, señaló, según publicó Business Insider.

Las criptomonedas tuvieron su valor máximo desde que Donald Trump ganó las elecciones (Archivo) Shutterstock

Cuándo se alcanzará el punto máximo de bitcoin

Desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones del pasado 4 de noviembre, la moneda virtual alcanzó un récord histórico y superó la barrera de los US$95.000. Novogratz advierte que el récord podría ser aún mayor y que incluso podría llegar a tocar la barrera de los US$100.000 por primera vez desde su existencia.

“Normalmente, cuando se llega a 100, se rebota un poco”, comentó. “Pero no me sorprendería tampoco que subiéramos mucho más. Estamos descubriendo nuevos umbrales, y no hay mucha oferta”, expresó el experto.

En una entrevista con Bloomberg Televisión, Novogratz afirmó que el bitcoin podría incluso alcanzar los 500.000 dólares, lo que transformaría por completo el panorama financiero global. Según el inversionista, este salto podría motivar a otros países a seguir el ejemplo de Estados Unidos, acelerando así la adopción de bitcoin como una reserva de valor a nivel mundial.

Quién es el “cripto-gurú” Michael Novogratz

Con un historial que incluye una carrera destacada en Wall Street y un papel clave en la evolución de las inversiones en criptoactivos, Novogratz es reconocido por su conocimiento del mundo de las finanzas digitales.

En 2022, su nombre se volvió famoso luego de que publicara en la red social Twitter una foto en la que se veía que se había tatuado en su brazo el logo de la criptomoneda Terra junto a la imagen de un lobo.

La imagen que el cripto gurú se tatuó durante una de sus pérdidas más significativas en el mercado (X: @novogratz)

Novogratz había sido uno de los primeros en mostrar su apoyo a Terra cuando la criptomoneda todavía se encontraba en auge. Sin embargo, poco tiempo después, con el colapso de LUNA, la criptomoneda pasó de valer 60 dólares por token a casi 0 en menos de 72 horas, en una devaluación devastadora.

En aquel momento, el patrimonio de Novogratz se vio afectado, y en medio de esa crisis, Novogratz compartió una reflexión personal con sus seguidores a través de una carta abierta, en la que destacó la importancia de la humildad al invertir en mercados tan volátiles como el de las criptomonedas.

LA NACION