El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 2 al 4 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo para este fin de semana del 2 al 4 de septiembre para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Será un viernes de juntas de trabajo y quizá la firma de algunos proyectos. Aprovecha para salir de fiesta y lucirte, eso te subirá la energía. Días de convivencia con tus seres queridos este fin de semana, recárgate de energía positiva.

TAURO

Cuidado con complicar la relación con tu pareja, es lo que provocan las peleas sin sentido. Serán días de mucho trabajo, pero no por eso te olvides de tus seres queridos. Tendrás toda la fuerza mental para lograr lo que te propongas.

GÉMINIS

No le cuentes a nadie tus problemas porque a mucha gente le da gusto que te vaya mal. Es mejor que lo soluciones desde la comodidad de tu hogar. Eres muy carismático y eso hará que te inviten a muchas fiestas este fin de semana.

CÁNCER

No te enamores de la gente sin antes conocerla, es cierto que el corazón no elige, pero sí puedes mesurarte un poco para que no salgas tan herido en caso de que algo salga mal. Serán días de organizar tu hogar.

LEO

No esperabas un dinero y lo recibirás por parte de tus jefes del trabajo. Eres uno de los más conquistadores del Zodiaco, así que podrías conseguir pareja próximamente. Inicia tu época de abundancia

VIRGO

Un amor del pasado te buscará para pedirte que vuelvan, pero en esta ocasión los astros te dicen que cierres ese ciclo y que no des más oportunidades. El consumo de alcohol podría generarte problemas de salud este fin de semana.

LIBRA

Ponte al corriente con todos tus pagos si no quieres sufrir después las consecuencias. También ahorra, eso te ayudará a salir de apuros en caso de ser necesario. Días para sentirte muy seguro de ti mismo y de tus habilidades.

ESCORPIO

Cuidado con los problemas de garganta o pulmones, ante cualquier molestia que presentes acude con el médico. Lo que mejor rige a una pareja es la confianza, así que intenta dejar los celos de lado. Será un viernes de buenas noticias.

SAGITARIO

Se aproximan algunas juntas para participar en nuevos proyectos de la empresa. Un amigo te va a pedir dinero prestado, pero trata de decirle que no para que no te quite la buena suerte. No dejes entrar a cualquiera a tu casa.

CAPRICORNIO

Ahorra para cualquier imprevisto que surja porque los astros te dicen que podrías necesitarlo en próximos días. Recibirás un mensaje divino acerca del cumplimiento de tus metas, ponte muy atento. Fin de semana de capacitación laboral.

ACUARIO

Acudirás a reuniones importantes y querrás hacerlo con un nuevo look. Eres muy bueno para organizar eventos y este fin de semana querrás sacar ese talento. Estás en una época de crecer económicamente y así pasará hoy.

PISCIS

Ten cuidado de no comer y beber en exceso en estos días de descanso porque la semana que viene sufrirás las consecuencias. Estás en tu mejor época porque los astros están alineados a tu favor, aprovecha todo lo que llegue a tu vida.