El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 4 al 6 de noviembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo para este fin de semana del 4 al 6 de noviembre para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Este fin de semana encontrarás a ese aliado que necesitabas, tanto para el trabajo como para tu vida personal. Serán también días de hacer limpieza a profundidad para alejar las malas energías de tu entorno. Tu vitalidad se fortificará con eso.

TAURO

No te desalientes si las cosas no han salido como esperas, quédate tranquilo de que has puesto el 100 % de tu empeño y solo eso basta. Si no sabes de dónde procede esa melancolía, la encontrarás en estos días.

GÉMINIS

Ese proyecto en el que tienes esperanzas de crecimiento solo funcionará si le pones todo el esfuerzo. Debes abandonar todo en lo que estás involucrado para poder ponerle la debida atención. Este fin de semana también evita discutir con tu pareja.

La predicción de Mhoni Vidente para el fin de semana

CÁNCER

Atrévete a darles a tus superiores esa idea que tienes en mente desde hace algunas semanas. Los astros te dicen que funcionará y que te merecerá un reconocimiento. No te dejes llevar por las urgencias del trabajo y dale a tu pareja el tiempo que necesita.

LEO

Hoy te llegará una propuesta, pero no la aceptes de inmediato. Utiliza todo el fin de semana para analizarlo y verás que el lunes ya tendrás la respuesta perfecta. El orgullo dentro de una relación no trae nada bueno, no permitas que te lo hagan y tampoco lo hagas.

VIRGO

No queda más remedio que encontrarse a sí mismo, cuando las cosas parecen no ir tan bien. Lo positivo de esa situación es que aprenderás cosas nuevas y ya no te sucederá de nuevo. Esos errores son un aprendizaje para el futuro.

LIBRA

Las pérdidas en los negocios son inevitables y este fin de semana tendrás que asumir una. Solo sigue adelante y no permitas que eso perjudique tu estabilidad emocional. No es culpa de nadie, solo déjalo pasar.

ESCORPIO

Una búsqueda de empleo tendrá éxito este fin de semana. Todas las llamadas que hiciste y entrevistas a las que fuiste entre la semana rendirán frutos. No bajes la guardia, continúa con tu preparación profesional.

SAGITARIO

No arriesgues dinero. Las inversiones no siempre están destinadas a dar buenos resultados y eso te pasará a ti ahora. Mejor espera a que el escenario sea un poco más favorecedor. Dale a tu pareja el apoyo que te pide.

CAPRICORNIO

Si tu equipo no cumple con tus peticiones, quizá es momento de que revises si se las explicas bien. A veces la comunicación distorsionada es el problema de las empresas. Muéstrale a tu pareja tu versión más real y notarás la diferencia.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de este fin de semana Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Nunca te quedes a la mitad de algún proceso, porque te traerá más daños que beneficios. No importa que al final no encuentres el resultado esperado, pero es mejor no quedar mal con nadie. Entrégale a tu pareja lo mismo que él o ella te entrega a ti.

PISCIS

No hay nada de malo en tomar inspiración de otras personas. Lejos de creer que les copias, deberías pensar en que te relacionas con gente talentosa que tiene el poder de alentarte. Hoy es un buen día para salir de viaje y relajarte.

LA NACION