El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 8 al 10 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo para este fin de semana del 8 al 10 de julio. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y qué es lo que los astros dictan para todos. Serán momentos de reflexión para la mayoría por una alineación que les dará abundancia. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas y habrá que evitar discutir con los seres queridos.

ARIES

Este fin de semana recibirás una sorpresa que te llenará de felicidad. Los celos hacia tu pareja no te traerán nada bueno para estos días. Es momento de reinventarte en todos los aspectos y vivir en paz contigo mismo.

TAURO

Los amigos son buena compañía, pero no siempre son del todo leales por lo que los astros te recomiendan que no les confíes información importante en estos días. Se te acumulará trabajo extra y algunas tareas pendientes.

GÉMINIS

Es mejor perdonar y dejar atrás el orgullo. Si la relación con tu pareja ya está muy fracturada, tómate un tiempo para valorarte a ti mismo. Serán días de mucha fiesta y salidas con tus amigos, incluso de invitaciones a viajes.

CÁNCER

Una expareja regresará solo para darte dolores de cabeza y meterte en chismes. La pasarás excelente con un amigo, y será bueno para tu mente porque ya te hacía falta despejarte de la rutina de todos los días.

LEO

Habrá cambios radicales en tu vida, sobre todo porque julio es tu mes y los astros lo saben. Cuídate de malestares con un riñón o dolores en la espalda. Intenta tomar más líquidos y hacer ejercicio constante para que tu salud no te cobre factura.

VIRGO

El insomnio se hará presente en los últimos días porque hay temas que aún te preocupan. Trata de solucionar todo lo que te causa estrés. Visitas a algunos familiares y eso te recargará de energía para empezar la semana que viene.

LIBRA

Siempre quieres estar en pareja y te hace falta darte un tiempo para ti y tomar las decisiones de tu vida con más calma. Deja que todo fluya. Te propondrán un negocio este fin de semana. Debes estar preparado para hacer algunas contraofertas.

ESCORPIO

No te aferres a un amor que no fue, es mejor darle la vuelta a la página y comenzar a disfrutar del tiempo con las personas que todavía siguen en tu vida. Te invitan a una fiesta: cuídate de los excesos en todos los sentidos.

SAGITARIO

Si tu negocio aún no rinde frutos, no te desanimes que ya llegará la oportunidad de presumirlo con creces. Debes ser más tranquilo con tu relación de pareja porque no todos son igual de intensos que tú. Recuerda que tú eres un signo de fuego.

CAPRICORNIO

Trata de no tomarte las discusiones familiares tan a pecho porque podría traerte problemas, mejor deja que todo fluya. Te comprarás algo de ropa este fin de semana. También se aproxima un amor que te hará vibrar en los próximos días.

ACUARIO

Tu expareja continuará con los chismes, ya no le des atención. Si no funcionó es mejor que sigas con tu vida. Será este fin de semana cuando conozcas a otros pretendientes.

PISCIS

Te proponen irte a vivir con alguien o cambiar de casa y será una buena idea porque es momento de pasar tiempo con tu pareja. Se te atravesará la idea de vender tu carro y comprar uno más nuevo. Confía en ti mismo.