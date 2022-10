El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 13 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 13 de octubre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Tu día a día no siempre tiene que estar marcado por un logro. En las ocasiones que sientes que no avanzas es porque no lograste nada, pero eso no está mal, debes tenerte un poco más de paciencia.

TAURO

El dinero es un tema que debe importar en cualquier relación, ya sea amorosa, amistosa o de familia. Y no en el sentido del interés, sino de conversar sobre cómo se dividirán los gastos. No temas decírselo a esa persona.

GÉMINIS

Hoy ese negocio que tanto deseas abrir se verá más cercano. Los astros te recomiendan tomar como referencia algunos otros comercios que se dediquen a lo mismo. Por otro lado, tu corazón se repondrá de una decepción.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

A veces el exceso de relajación te lleva a incumplir con tus obligaciones. Este jueves cuídate de eso, porque podrías tener problemas con tus superiores si no te concentras. No te obsesiones con los temas amorosos.

LEO

Te llegará una ganancia fácil, pero eso no significa que siempre será así. Debes esforzarte por conseguir tus metas. Los reproches que tu pareja te ha hecho es mejor olvidarlos y prestarle atención a lo verdaderamente importante.

VIRGO

Un aspecto muy fundamental a tomar en cuenta en tu área laboral son las relaciones sociales. Aunque no lo creas, eso te dará las mejores oportunidades. El esfuerzo siempre es premiado, pero el socializar también.

LIBRA

Tendrás que cerrar un trato valioso este jueves. Los astros te dicen que siempre dejes todo por escrito para que no haya problemas futuros. Por otro lado, no permitas que el amor se enfríe porque no habrá vuelta atrás.

ESCORPIO

Es necesario que cumplas con todos esos deberes que pospusiste. No puedes dejarlos pendientes por siempre, de lo contrario crecerán más. Respecto a tu pareja, hoy te dará algunas noticias desalentadoras.

SAGITARIO

No te conflictúes por malentendidos que habrá en tu área de trabajo. Recuerda que la armonía es lo más fundamental en un equipo. Además, tú y tu pareja tendrán que enfrentarse al mismo reto: dejar de discutir.

CAPRICORNIO

El trabajo de uno de tus colaboradores merece reconocimiento y llegó la hora de que se lo des. Hay que aprender a reconocer las habilidades del otro. Evita caer en la rutina en todos los aspectos: en las relaciones, en tu trabajo y en lo social.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para hoy

ACUARIO

Debes aprender a llenar los huecos que te dejan las despedidas. La gente no está en tu vida para siempre y eso no es nada del otro mundo. Tu inteligencia emocional tendrá que verse fortalecida porque si no se avecina un gran sufrimiento.

PISCIS

No mientas acerca del dinero, ya que es una problemática con la que siempre se debe ser sincero. Habla las cosas tal y como ocurrieron. Después ve la manera de solucionarlo y de cumplir con tus obligaciones a como dé lugar.

