El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 14 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 14 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y la salud emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos, pero también de aprender a cuidar el dinero.

ARIES

Comenzarás a reconocer a aquellas personas que podrían fungir como tus aliados. Para eso, enlista a todos los que creas que puedes acudir en busca de ayuda o un consejo en temas laborales. Tú y tu pareja estarán más conectados que nunca.

TAURO

Alguien cercano espera que le des algo, pero no estás en posición de dar. No puede haber buenas acciones hacia personas que no tienen empatía. Dejarás de intentar de complacer a otros y eso te hará feliz.

GÉMINIS

Toma precauciones en cuanto al clima porque podrías sufrir un resfriado. Haz un plan de ahorro porque podría avecinarse un mal momento económico. Evita las confrontaciones con tu pareja, más si es por temas de celos.

CÁNCER

Es hora de decirle adiós a todas aquellas ilusiones que mantenías como realidades. Nunca metas las manos al fuego por nadie y tampoco los tomes en cuenta para tus decisiones. Tu relación amorosa tuvo grietas, pero ya se cerraron.

Mhoni Vidente dio los horóscopos para este jueves Youtube Mhoni Vidente

LEO

Necesitas tomar el centro de tu vida otra vez y este jueves levantarás el optimismo que tenías en meses pasados. Te animarás a dar aquella sugerencia en tu trabajo o proyecto que podría dar mucho dinero. No temas, todo saldrá bien.

VIRGO

Las personas que se lanzan a la aventura, suelen ser aquellas que no toman en cuenta las ventajas y desventajas de algo. Tú no lo hagas o al menos por ahora. Cambiarás de opinión en algo amoroso, y tu pareja lo entenderá.

LIBRA

Debes dejar de tomar remedios que tú mismo haces en casa y comenzar a acudir a un buen doctor, porque el cuerpo no presenta síntomas en vano. Deja de lago todo lo que te impide avanzar en materia profesional.

ESCORPIO

Reconócete los esfuerzos que hiciste para llegar hasta donde estás porque aunque no se hayan dado aún las cosas, todo lo bueno se aproxima. Toma de referencia a otros que hicieron lo que tú querías, no es malo imitar.

SAGITARIO

Cuida tu postura y el paso que cargas este jueves porque una lesión se podría hacer presente. Necesitas una mejor organización en tu contabilidad y llevar un mejor control de tus gastos. Sé sincero con tu pareja porque sospecha de ti.

CAPRICORNIO

No permitas que ideas de personas ajenas te hagan decidir cosas que quizá no quieres. Habrá muchos triunfos el día de hoy, sobre todo en los amigos. Buscarás nuevas amistades en tu entorno y encontrarás a las correctas.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

ACUARIO

Los malos hábitos y la negatividad deben ser desechados de tu vida. Limpia tu cuerpo, así como se hace con una casa. Sigue los consejos que la gente te brinda hoy a pesar de que no te gusten mucho, te servirán más de lo que crees.

PISCIS

Recuperarás tu energía, a tal grado de que te vuelves a sentir vivo. Sal a caminar y verás cómo regresa ese gusto por salir a espacios públicos. Debes permitirle elegir a tu pareja porque se siente ahogado al tratar de complacerte.