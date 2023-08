escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 17 de agosto a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es preciso que te enfoques en tu relación amorosa, ya que has estado dejándola de lado por mucho tiempo. Si continúas así, tu pareja terminará por colapsar. Si realmente quieres construir algo con esa persona demuéstraselo.

Tauro

Será una jornada difícil para ti, sobre todo en el área de las responsabilidades. No podrás cumplir con todos tus compromisos, así que deberás priorizar algunos. De ser posible, realiza trabajo extra para que lo logres.

Géminis

No le exijas a tu pareja cosas que sabes que no podrá hacer. Está bien pedirle lo que necesitas, pero a veces también hay que ser realistas con las peticiones que se hacen. Entiende sus tiempos, no siempre tiene oportunidad de satisfacerte.

Cáncer

Ya tenías perdida la confianza en algunos de tus proyectos, pero este jueves la recuperarás. Verás cómo la esperanza regresa por el cambio de estrategias que realizas. Lo más importante es que tú creas en ti, no hay más.

Leo

Si trabajas en el área de la salud, podrías recibir una sorpresa por parte de alguien que está agradecido con tu ayuda. En el aspecto personal, te convertirás en ese ser de luz que todos tus seres queridos necesitan.

Virgo

Una persona que aprecias te dará una noticia que te alegrará por completo el día y quizá el resto de la semana. En el área económica, te llegará un dinero que no esperabas y que podrías usar para tu próximo proyecto.

Libra

Es un buen día para agradecerle a tu familia todo lo que hace por ti. No olvides que siempre hay que ser agradecido, aunque sea gente a la que ya le tienes mucha confianza. Entrégales lo que se merecen y apóyales en lo que necesiten.

Escorpio

Sueles darle demasiado valor a lo material y eso tiene que cambiar. Aprecia las cosas de la vida que no tienen ningún costo, son las más valiosas. Incluso hay personas a tu alrededor que ya están fastidiadas con esa forma de ser tuya.

Sagitario

Este jueves necesitarás de un consejo sabio, dado que no sabes qué hacer con ciertas situaciones en tu vida. No dudes en buscar a la gente en la que más confíes. Por otro lado, podrías tener un problema con tu pareja.

Capricornio

Es probable que un ser querido quiera alejarse de ti después de notar tu falta de interés por la relación. No intentes detenerlo, solo pide disculpas y da vuelta a la página, ya no hay nada que puedas hacer. Que eso te quede como lección.

Acuario

Si estás en la etapa de conocer a alguien, ya sea una amistad o una potencial pareja, trata de ser más flexible. A veces te fijas en cosas que no son importantes, como los defectos físicos, lo más valioso es la esencia.

Piscis

Es un buen día para estar alegre y disfrutar tu día junto a los tuyos, no dejes pasar ese tipo de momentos que te dan felicidad. Deja de enfocarte solo en tu trabajo o en tu pareja, hay otras cosas y personas que también son relevantes.