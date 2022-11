El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 3 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 3 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Es un buen día para que difundas entre tus compañeros de trabajo ese discurso de motivación que tienes en mente. Tus palabras servirán de inspiración para muchos. Además, tendrás una comunicación más fluida con ellos.

TAURO

Si no te arriesgas a invertir, muy difícilmente conseguirás todos los bienes que deseas. Sal de tu zona de confort si lo que quieres es mejorar y verás que los astros estarán a tu favor para ayudarte a cumplir esa meta.

GÉMINIS

Te invitarán a una aventura, pero todavía no sabes si estás preparado. Los astros te dicen que no debes decir que no y que estás completamente listo para hacerlo. No le reclames a tu pareja por cosas sin sentido.

CÁNCER

No es bueno ser tan dócil en el trabajo y en los negocios, porque la mayoría de la gente confía más en quien tiene convicción. Este jueves podrías usar ese consejo como referencia para cambiar actitudes tuyas dentro de tu área laboral.

LEO

Hay un cambio que es necesario en tu vida y todavía no te atreves a hacerlo. Hoy es ese día, no lo postergues más. También se acerca una fecha especial para tu pareja, así que trata de hacer memoria y no dejarla pasar.

VIRGO

Siempre intenta demostrar de lo que estás hecho y tus habilidades fuera de serie, pero sobre todo cuando estés con personas que puedan descubrirte y llevarte a una mejora laboral. Tendrás esa oportunidad pronto.

LIBRA

Debes poner más cuidado en lo que haces y no dejar pasar por algo esos errores que ya cometiste. Cuida los trámites que hagas este jueves y sé más meticuloso a la hora de revisarlos. Eres un ser falible al igual que el resto.

ESCORPIO

No permitas que otras personas tomen decisiones por ti porque, aunque en ocasiones no te importe, te quita poder sobre tu vida. No des por hecho que tu pareja está de acuerdo con los términos de la relación.

SAGITARIO

Hoy tendrás que hacer algo que no acostumbras y te sacará de tu zona de confort. No te estreses desde un inicio y trata de hacerlo sin complicaciones. Por otro lado, debes saber que los secretos hacia tu pareja no son buenos.

CAPRICORNIO

Debes ser más disciplinado si es que quieres que esos objetivos se cumplan. La única vía para obtener el éxito es el esfuerzo. No te preocupes si sientes que no eres tú mismo, con el paso de los días recuperarás esa esencia.

ACUARIO

Los gastos imprevistos estarán a la hora del día, así que los astros te recomiendan dejar de gastar en cosas innecesarias para que tengas tu dinero a la mano. Tampoco olvides tu vida personal, ni dejes de lado a tus seres queridos.

PISCIS

Hoy te percatarás de que hay más de una manera de conseguir ese objetivo que tenías en mente. Las opciones llegarán a tu cabeza como lluvia y por fin lo cumplimentarás. El amor estará en su mejor versión este jueves.

