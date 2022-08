El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 4 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 4 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Despréndete de la melancolía que te causa recordar el pasado porque eso no dejará paso abierto a las buenas noticias del presente. No tengas miedo de intentarlo, deja que tu creatividad se imponga y te ayude a hacer las cosas.

TAURO

Hoy se generarán algunos debates, pero debes permanecer neutro, no dejes que te afecten ni que la ira se apodere de ti. Evaluarás una propuesta que te llegará este jueves porque podría ser lo que esperaste por mucho tiempo.

GÉMINIS

No permitas que te afecte lo que otros dicen de ti y menos si se trata de algo que te gusta hacer y te hace feliz. Si ya tocaste fondo, solo queda subir. Se paciente contigo.

La predicción de Mhoni Vidente para el día de hoy

CÁNCER

Te enteraste de lo que alguien decía a tus espaldas y no te sentó nada bien, pero no es justo que te genere un malestar algo que tú no hiciste. Cuida tu bienestar emocional. Las pérdidas en el negocio serán inevitables.

LEO

Dentro de tu círculo amistoso eres quien más emoción le pone a las cosas y esa responsabilidad te hace sentir bien. Revisa tu carga de trabajo, ya que en los últimos días no es equitativa. Si algo no te parece, corrígelo con tu jefe.

VIRGO

Si algo no te gusta de ti, intenta cambiarlo, es la única manera de que te agrade lo que ves en el espejo al despertar. Se vale arriesgar y es la única manera de ganar, pero los astros te dicen que hoy no es un buen día para hacerlo.

LIBRA

Recuerda que sí puedes solo, pero que también necesitas la ayuda de los demás y requerir de otros no tiene nada malo. Si se trata de tu salud, acepta el apoyo que tus seres queridos te brindan. Comprueba si tus mensajes llegan como quieres.

ESCORPIO

Los aspectos negativos de tu vida no desaparecerán como un acto de magia, sino que tienes que trabajar en ello. Lucha por todo lo que quieres conseguir, ya que la tibieza no es algo natural en ti y además no te hace sentir productivo.

SAGITARIO

No dejes que terceros decidan sobre tu vida y mucho menos en aspectos que son tan importantes para ti. Descansa lo necesario y trabaja solo lo justo, no te olvides de ti. Busca un modelo a seguir, para que no pierdas la motivación.

CAPRICORNIO

Tu cuerpo suele absorber mucho tus emociones negativas y las convierte en enfermedades, así que la clave para mantener una buena salud física es también tener en buenas condiciones la salud emocional.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Revisa tu postura y de ser necesario atiéndete con un profesional. Nunca dejes para después los padecimientos de salud. No te desesperes si los logros no llegan pronto, lo harán a su debido tiempo.

PISCIS

Hoy debes recordar que eres más que un ente productivo y que las urgencias de la vida cotidiana pueden pasar en cualquier momento. Deja tus obligaciones de lado cuando algo negativo suceda en tu vida. Date la oportunidad.