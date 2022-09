El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, jueves 8 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 8 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

No hay que mantener las esperanzas en situaciones en las que no se avance. Renuncia a todo lo que te promete prosperar, pero que no lo demuestra con hechos. Es hora de poner manos a la obra, no de esperar.

TAURO

Tu organización enfrenta un severo problema de comunicación interna y eso es algo que hay que solucionar a la brevedad. Hay que dejar en el pasado los conflictos laborales y dedicarse a levantar la empresa.

GÉMINIS

Los astros te dicen que no pidas el préstamo que tienes en mente. Eso solo te sacará del hoyo por un momento y aún te faltará el dinero. Es mejor que pienses en poner en práctica algún trabajo o emprendimiento pequeño.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Nunca escatimes en los pagos de tus colaboradores. Si alguna vez te lo hicieron a ti, no lo hagas con ellos. El karma existe y tú sabrás si quieres cosechar algo bueno o malo. Es un buen día para pasar tiempo con tu pareja.

LEO

Hoy será un día de buenas noticias, especialmente con el dinero. Tendrás un respiro en lo económico y debes celebrarlo. Eso sí, no lo gastes de inmediato. Tu pareja cree que ya llegaron a un nivel extremo y te dará un ultimátum.

VIRGO

Si bien nadie puede darte órdenes sobre tu propio dinero, sí hay personas que pueden darte consejos. Acepta todas las críticas constructivas que te hacen. Es de sabios reconocer los errores propios y corregirlos.

LIBRA

Es importante que tengas en cuenta cuánto tiempo y dinero le inviertes a un proyecto. Si no es redituable, es mejor que lo dejes por la paz. Los errores que cometiste con tu pareja no puedes cambiarlos, pero sí puedes mejorar para el futuro.

ESCORPIO

Si sientes que tienes el agua en el cuello con tus deudas, este jueves trata de idear una solución. Los astros te ayudarán con energías positivas. Tu pareja necesita de tu apoyo el día de hoy, no lo dejes a la deriva.

SAGITARIO

No dejes que tu trabajo se rija por los golpes de suerte que tienes. Aprende a sistematizarte para que siempre des los mismos resultados. No te cierres a nuevas oportunidades amorosas, llegó tu momento de ser feliz.

CAPRICORNIO

Que las ganancias no sean lo único que mida tu éxito. Todo el esfuerzo que pones en tu trabajo también cuenta y de eso se aprende igual. A veces es bueno tener misterios entre la pareja, pero tampoco secretos tan importantes.

ACUARIO

Hoy se llegó la hora de pensar y planear el futuro. Los miedos que tienes sobre el mañana desaparecerán y le darás puerta a todo lo positivo. Nunca se deja de conocer a una persona y es algo a tomar en cuenta con tu pareja.

PISCIS

Aprende a priorizar tus gastos porque podría avecinarse un tiempo de crisis. Guarda algo de tu dinero para que estés preparado en casos de emergencia. Es de sabios saber pedir disculpas, la soberbia no es buena.