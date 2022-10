El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 17 de octubre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 17 de octubre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

No dejes pasar las oportunidades de hacer dinero y aprovecha cada trabajo que llegue a tus manos. Aprende a ser más flexible a la hora de relacionarte con personas en el ámbito laboral. El orgullo no te deja nada bueno.

TAURO

Es mejor que te hagas a la idea de una pérdida que vas a tener el día de hoy. No intentes recuperar nada de lo que se va. Es necesario y normal que en el proceso al éxito se dejen algunas cosas. Deja de temer.

GÉMINIS

Tienes que priorizar gastos si es que quieres que el dinero te dure un poco más. Todo lo que sea imprescindible págalo, de lo contrario abstente. Si no tienes control de los lujos, pídele ayuda a un experto en contaduría.

CÁNCER

Tienes muchos rivales y personas que quieren verte caer, pero nada de qué preocuparse, ya que tu éxito es lo que más les dolerá. Por otro lado, se abrirán algunas puertas para el amor y eso te ayudará a brindar una energía más positiva.

LEO

Todavía tienes heridas por situaciones del pasado, pero estas sanarán en algún momento y volverás a ser feliz. También se resolverán los problemas económicos que tienes. Tu relación amorosa mejorará.

VIRGO

Un buen jefe nunca está en contra de los trabajadores y dominar a un equipo depende del sentido de liderazgo que tengas. Hoy sabrás si tu jefe es bueno o malo, por ciertas actitudes que tomará con sus subordinados.

LIBRA

Las personas comenzarán a buscar tu trabajo por el toque personal que les pones a todas tus creaciones. Lo que puedes hacer es agilizar el proceso de entrega para poder hacer más a la vez. Se vislumbra un crecimiento en tu negocio.

ESCORPIO

Si en un trabajo no te tratan como te mereces, es importante que reconsideres estar allí. Si te quedas, sufrirás una caída de consideración en tu estado anímico. Tu pareja se molestará contigo por todas las deudas que adquiriste.

SAGITARIO

Es necesario que redobles esfuerzos en el trabajo. Piensas que puedes tomarte un descanso por tu tiempo libre, pero no es así. Además, con relación al amor, podrás disfrutar de algunos días con la persona que amas. Siempre y cuando cumplas con tus obligaciones antes.

CAPRICORNIO

En ocasiones la mejor estrategia es abandonar la partida. Si no ves frutos y consideras que tardarán más de lo que puedes esperar, no hay nada de malo en retirarte. No te enfrentes a las personas que no valen la pena.

ACUARIO

Este lunes es el ideal por si quieres firmar contratos o acuerdos con tus socios. Todo lo relacionado con los negocios te saldrá bien. No temas por lo que puede venir, concéntrate en el presente.

PISCIS

Tienes que aprender a esperar a que lleguen los frutos de todo lo que tanto deseas. El momento de recoger la cosecha llegará pronto. No te apresures o podrías poner en riesgo todo el esfuerzo que hiciste.

LA NACION