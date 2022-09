El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 19 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 19 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Es momento de que priorices dedicarte un momento a solas. Cuidar de ti mismo es de vital importancia. Por otro lado, tienes que estar consciente de que el trabajo nunca debe ser un sufrimiento. Si es así, piensa en cambiar de sitio.

TAURO

No vale la pena dejarse llevar por el enojo. La ira nunca es la mejor opción para reaccionar ante nuestros seres queridos. Tu pareja se prepara para abordar un tema importante contigo y será importante que le demuestres tu apoyo.

GÉMINIS

Es un buen día para que retomes la actividad física, sobre todo para mejorar tu salud. Tu trabajo te ha impedido la movilidad que tu cuerpo necesita. No dudes en dar el primer paso en ese proyecto que tanto te entusiasma.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Necesitas el apoyo de un ser querido, pero sabes que no te lo brindará como tú lo requieres. Para eso conocerás a alguien muy especial. Además, saldrán a la luz nuevas noticias para ti. Estarás más relajado y esperanzado.

LEO

Recibe las energías que las personas te brindan. Claro, solo las positivas. Eso te ayudará a estar más prodictivo y de mente abierta. Nunca olvides que hasta los sueños más descabellados son posibles de lograr.

VIRGO

No es recomendable que vuelvas a los hábitos que tanto tiempo te costó dejar. Estás en otro lugar y ya eres una persona más consciente. No eches a perder tu bienestar. Respecto al amor, tendrás que hacer un acuerdo con tu pareja.

LIBRA

Tendrás que aprender a administrar mejor tus finanzas. Llevar un control de tu dinero es la manera más sana de ahorrar e invertir solo en lo necesario. Hoy es día de demostrar tus talentos y hacerte notar con tus superiores.

ESCORPIO

Cuídate de problemas con la temperatura. Los resfriados estarán a la orden del día. En cuanto a lo laboral, los astros te dicen que si quieres que algo salga bien, lo hagas por ti mismo. Nadie adivinará tus ideas y no saldrá como lo esperas.

SAGITARIO

Los dolores físicos en ocasiones tienen origen en lo emocional. Si no te encuentras del todo bien, acude con un profesional. Aprende también a delegar responsabilidades y no hacer todo tú mismo. Confía en tus compañeros.

CAPRICORNIO

Es un buen día para cortar con todo lo negativo. Si en algún momento fue necesario que tuvieras dos empleos, hoy se exalta que te tomes un respiro. Decídete por una sola cosa y date el tiempo que necesitas.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para hoy

ACUARIO

Sanar no es cuestión de suerte ni esfuerzo. Date el tiempo que necesitas y tente la paciencia. No hay ninguna prisa. Por otro lado, será necesario que te plantees objetivos más específicos en tu trabajo para ser más productivo.

PISCIS

La respiración es la mejor herramienta para trabajar la tensión y el estrés. No te sobrexigas y date ciertos respiros durante tu jornada. No des más de lo que puedes, ya hiciste todo lo que estaba en ti y si no lo valoraron no es tu asunto.