El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 28 de noviembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 28 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones claves.

ARIES

Sale la carta del As de Bastos, que significa que debes tener determinación en todo lo que realices y quitarte los miedos. El triunfo está en tus manos. Será un día de grandes logros personales, pero debes tener cuidado con tus palabras. Piensa siempre lo que vas a decir. Te llegará un dinero extra por una deuda del pasado.

TAURO

En el horóscopo te salió la carta del Ermitaño, que significa que la solución que buscabas llegará estos días. Trata de no comprar lo que no necesitas para que después no tengas problemas con tu economía. Un amigo te invita de viaje. Deberás tener cuidado con las traiciones amorosas, es mejor hablar con tu pareja y darse un tiempo si ya no hay compatibilidad.

GÉMINIS

Te salió la carta del Diablo en el tarot, que significa que tendrás que ver en quien puedes confiar y quitarte esos enemigos ocultos. Antes de actuar y de decir algo reflexiónalo dos veces para que no tengas problemas con quienes te rodean. Seguirán los chismes alrededor de tu relación sentimental. Te podría buscar un amor del pasado para arreglar asuntos.

CÁNCER

Te salió la carta de la Templanza en el tarot, por lo que la recompensa en lo laboral llegará a manos llenas. Trata de no dejar para después tu carera universitaria y también ten cuidado con tus tarjetas de crédito. Te regalarán un perfume y arreglarás el asunto legal pendiente que tenías. Recuerda que tu signo es de agua y eso te hace muy frágil ante situaciones complicadas.

LEO

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que significa que deberás ser fuerte y tener el valor para salir de los problemas. No prometas lo que no vas a cumplir. Cuídate también de los huesos y espalda. Ya no gastes tanto tus ahorros, mejor libera las presiones de tu vida con ejercicio.

VIRGO

A ti Virgo te salió la carta de la Estrella, que dice que lo que tienes en mente se cumplirá a tu favor. En el amor estarás conociendo a personas muy afines a tu signo, también mandará a arreglar tu coche. Podría haber problemas de infección de garganta, así que trata de pensar primero en tu salud.

LIBRA

Te salió la carta del Mundo, eso significa que es tiempo de conquistar todo lo que planeaste. Te dan un dinero extra por cuestiones de aguinaldo, trata de sanar tu economía con él. En el trabajo no pelees con tus compañeros porque vas a recibir una oferta de trabajo.

ESCORPIO

La carta que te salió a ti es la de la Rueda de la Fortuna, que indica que estarás arriba para crecer en lo económico. Recuerda que lo mejor que tiene tu signo son las ventas y el carisma, así que no lo dudes y empieza a estimular tu actitud. Cuídate de los chismes de una expareja y trata de quedar en paz.

SAGITARIO

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco, por lo que podrías tener un golpe de suerte en los juegos de azar y lotería con los números 19 y 51. Trata de seguir con tus estudios de universidad e idiomas. Ya no pienses lo que no es, porque en cuestión amorosa los celos no son buenos.

CAPRICORNIO

La carta que te salió en el tarot es la del Juicio, por lo que la justicia estará de tu lado para resolver cualquier trámite pendiente en lo legal y laboral. Libérate de esas personas tóxicas y aprende mejor a estar con amores nuevos. Te sentirás un poco cansado y estresado, recuerda que es por la baja de defensas y trata de tomar alguna vitamina.

ACUARIO

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de la Fuerza. Es momento para ti de sacar ese poder espiritual que tiene tu signo y de dejar de lado los problemas de depresión. Recuerda que eres el alegre del zodiaco y eso te hace estar en compañía de personas de buena energía. Tendrás una junta para cambios de puesto.

PISCIS

Te salió la carta de la Torre, por lo que en estos días te enfocarás en hacer un patrimonio para tu futuro. Trata de ya no presionarte en cuestiones amorosas, si ves que tu pareja no es igual busca a alguien más compatible. Cuídate de problemas psíquicos y de los nervios que son tu punto débil.

