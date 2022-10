El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 3 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 3 de octubre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Si quieres encontrar ese equilibrio que necesitas, es necesario que sepas que todo lo que piensas lo atraes. Lo que ocurre dentro de ti se expande a tu alrededor. Si no te arriesgas a invertir, nunca ganarás lo que quieres.

TAURO

Ya no es momento de poner en duda si acudir al médico o no. Ante cualquier malestar, es mejor que te atiendas. Te invitarán a hacer una actividad que consideras extrema, pero que siempre habías querido. No te arrepentirás.

GÉMINIS

No esperes a que tu salud se vea más afectada para tomar acciones radicales. Es mejor prevenir que lamentar. Este lunes será necesario que tomes en cuenta una de las maneras de pensar de tu pareja porque te enseñará algo.

CÁNCER

Si antes no sabías cómo hacer ese cambio que era necesario para ti, hoy te llegará esa respuesta como una luz. No la dejes pasar.

LEO

Es el momento perfecto para sacar a relucir tus mayores habilidades y talentos. Una persona influyente te observará y podría haber nuevas oportunidades para ti solo si demuestras lo que realmente vales. Es un buen día para renacer.

VIRGO

Recuerda que los problemas emocionales muchas veces le pasan factura a lo físico. Es preciso que soluciones todo lo que tengas en mente para que disfrutes de una buena salud. Hoy pon mucho cuidado en tu trabajo.

LIBRA

Toma todas tus decisiones con responsabilidad y no evadas el proceso. Lo que te dejará el mayor aprendizaje es ver cómo se realiza lo que querías. Deberás poner en marcha tu liderazgo para elegir lo mejor para ti.

ESCORPIO

Es un buen momento para que retomes la rutina de actividad física que tenías. Los astros te dicen que actives tu cuerpo para que tengas más energía. Tendrás que enfrentar hoy un problema desconocido, pero todo saldrá bien.

SAGITARIO

Solo tú podrás determinar qué es lo adecuado para tu estabilidad emocional. Te conoces mejor que nadie y además no debes dejar que otros decidan sobre ti. La energía planetaria estará mejor que nunca para ayudarte a cumplir tus objetivos.

CAPRICORNIO

Eres una persona que siempre piensa en el futuro, pero este lunes es importante que te concentres en el presente. También tienes que cuidar un poco más tu dinero y medir los gastos innecesarios. No temas ceder ante tu pareja.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

La manera de evitar que cualquier sentimiento se acumule en el cuerpo es decir lo que realmente sientes y en el momento que te afecta. Evita guardar rencores del pasado. Hoy te llegarán las respuestas para ese objetivo que habías pospuesto.

PISCIS

Es fundamental que tengas un círculo de apoyo a tu alrededor para que cuando necesites ser escuchado así sea. No temas pedir ayuda cuando la necesitas. Utilizarás tus palabras para persuadir a algunas personas y te saldrá bien.