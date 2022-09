El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 20 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 20 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Recuerda que los padecimientos físicos muchas veces tienen que ver con lo emocional. La mejor manera de combatirlo es ahondar en esos sentimientos. Mantén la calma ante las situaciones de pánico que se podrían presentar.

TAURO

Recibirás un dinero extra, pero la recomendación es guardarlo para cualquier emergencia e incluso para el buen curso de la energía. Gastar el dinero en cuanto llega a las manos no es signo de buen augurio para las finanzas.

GÉMINIS

Las estrellas podrían ser tu guía este martes. Si te sientes perdido, sal a verlas y obtendrás la respuesta que necesitas. Es un buen día para salir de tu aislamiento y comenzar a vivir. No permitas que ese fracaso te derrumbe.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy (Fuente: YouTube)

CÁNCER

Tu cuerpo comenzará a demandarte lo que necesita, que en este caso es descansar y dejar algunos malos hábitos que tiene. Sigue tu intuición para poder recuperar el equilibrio que tenías. Es momento de dar ese salto.

LEO

A nivel piscológico todavía tienes algunos asuntos pendientes por resolver. La salud mental es igual de importante que la física. Necesitarás ayuda en aquel buen proyecto que se te ocurrió y hoy la encontrarás.

VIRGO

Es bueno perdonar a las personas que te hicieron daño, pero eso no significa que debes dejarlos entrar nuevamente en tu vida. Solo perdona y deja ir. No trates de encontrar un culpable en esa situación, solo establece límites.

LIBRA

Permítete sentir tristeza, pero no dejes que te fulmine. Inmovilizarte por algún sentimiento no es bueno para ti. No te quedes en el hoyo, busca salir con tus seres queridos para distraerte. No dejes de cumplir con tus obligaciones.

ESCORPIO

Tu mente resentirá esa derrota que tuviste, pero no debe ser el final del camino. Recárgate de energía y comienza con todo otra vez. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Ponle atención a lo verdaderamente importante.

SAGITARIO

Es necesario que erradiques aquellas prácticas que no te favorecen en nada y que, por el contrario, te ponen en una situación delicada. En cuanto al amor, trata de estar más unido a tu pareja si los problemas comienzan.

CAPRICORNIO

Deja de lado esa deuda que se niegan a pagarte. En algún momento el dinero se te regresará, pero no en las fechas que se te prometió. Es preciso que te enfoques en lo que tú quieres y lo que deseas atraer para tu vida. Solo tú importas.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para hoy

ACUARIO

Es un buen momento para comenzar nuevamente con un hábito que ya habías dejado de lado. Aprende a mirar el proceso que hiciste para cumplir tus objetivos, aun cuando hayas fracasado en el intento. Lo fundamental es el esfuerzo.

PISCIS

El final de cualquier etapa significa la oportunidad de conocer nuevas personas, experiencias y empezar nuevos proyectos. Todo cambio es bueno. Aléjate de esas personas con quienes solo escuchas malos comentarios.