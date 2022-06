El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 22 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este miércoles 22 de junio para El Heraldo de México. Desde primera hora de hoy, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan momentos de reflexión para la mayoría. Sobresalen cambios en la vida sentimental para muchas personas.

ARIES

Rodéate de personas que puedan darte el apoyo emocional que requieres; ese círculo que siempre te ha hecho sentir solo no vale la pena. Los problemas te pueden llevar a tomar decisiones apresuradas, así que trata de pensar con la cabeza fría.

TAURO

Hoy van a decirte cosas que te van a lastimar mucho, pero trata de que no te bajen el ánimo. Tu pareja va a hablar con uno de sus ex, con alguien de quien tienes sospechas, pero es mejor que no intervengas ya que quizá se trate de un cierre y debes respetarlo.

GÉMINIS

Respeta tus propios límites y no le exijas demás a tu cuerpo porque puedes llegar a lastimarte. No dejes que tu relación llegue a la rutina porque podría comenzar a dañarse; el afecto y los detalles son importantes todos los días.

CÁNCER

Habrá muchos cambios a tu alrededor, pero tu esencia se mantendrá intacta porque eso es lo que te caracteriza. Todo parece ser un caos, pero tú tienes que estar tranquilo. El patrimonio que se hace con la pareja debe tener una plática previa.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo para los distintos signos zodiacales esta semana

LEO

Has reprimido tanto tus recuerdos que comienza a ser excesivo; aprende a soltar y perdonar. Deja tu orgullo de lado al menos por hoy, porque hay discusiones que es mejor no tener. El trabajo es importante, pero no si tu salud está en riesgo.

VIRGO

Otras personas podrían llevarse el mérito de tus esfuerzos y eso no te gustará; estás en tu derecho de no permitirlo. Te has equivocado muchas veces con tu pareja y ya está harta de escuchar tus promesas; si quieres mantenerla en tu vida, debes empezar a cambiar.

LIBRA

La tecnología juega un papel muy importante en tus relaciones con otros; deja a un lado el celular por un rato. Pon orden en tus finanzas y en tu contabilidad porque ahora mismo son un caos, y sin duda son parte fundamental de tus ingresos.

ESCORPIÓN

Gritar en medio de una discusión no te hace más fuerte, al contrario, solo demuestras que no sabes admitir tus errores; pon atención en eso. Estás en el principio de tu carrera y eres imparable; no te olvides de tus talentos.

SAGITARIO

Eres quien más esfuerzo ha puesto en un proyecto, por lo que sería injusto que repartan las ganancias en partes iguales; cada quien debe obtener lo que merece. La rutina es la peor enemiga de las relaciones, hoy es un buen día para combatirla.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

CAPRICORNIO

Cuidar de ti mismo es primordial, sin importar si los demás piensan que exageras; no escuches esos comentarios. No te detengas y continúa en la lucha de conseguir lo que quieres, eso es lo que marca la diferencia de quienes alcanzan el éxito y quiénes no.

ACUARIO

No te ayudará ser soberbio el día de hoy; no todo lo sabes y a veces necesitas ayuda de otros. Es el momento de aclarar un malentendido entre tú y tu pareja, para así atacar el problema de raíz y evitar que continúen las discusiones.

PISCIS

Sé paciente con tu trabajo, el dinero y el éxito que tanto has trabajado llegará; no te rindas. Cuídate de un problema de oídos. Las prisas han hecho que te olvides de tu imagen personal y salir sin arreglar te hace sentir menos sexy y por ende menos productivo; cámbialo y trabaja en ello.