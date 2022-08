El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 23 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 23 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Hay que saber reconocer cuando en el trabajo no va todo bien porque no siempre se puede ganar y hay ocasiones en las que toca aprender de los errores. A veces quien cree que tiene la razón es justamente quien no la tiene.

TAURO

Siempre es necesario cambiar de métodos, sobre todo cuando no se obtienen los resultados deseados. Es un buen día para plantearte esa necesidad. Llegó la hora de poner límites en tu relación y no aceptar lo que no te hace bien.

GÉMINIS

Reconócete todo lo que sabes hacer muy bien, porque además de ser el mejor, eres muy disciplinado. También debes aprender que no todo es el trabajo y que tienes una vida por detrás. Es día de agradecer a esa persona todo lo que ha hecho por ti.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Recordar todos los sacrificios que has hecho para llegar hasta donde estás es un ejercicio que puede servirte, porque podrías sacar incluso un negocio de allí. No hay nada que se produzca sin esfuerzo y eso lo sabes perfectamente.

LEO

Los fracasos de tu equipo también son los tuyos, nunca debes culpar solo a una persona porque eso no es lo que hace un gran líder. Tu pareja recibirá una buena noticia en el trabajo, podría ser un aumento o algún ascenso.

VIRGO

Tienes una gran visión para los negocios y el trabajo que hace la diferencia ante los demás, así que no dejes que nadie apague ese brillo. En ese rubro gana quien tenga más habilidades de innovar. Si haces un acuerdo de pareja, hay que respetarlo.

LIBRA

No dejes que la carga de trabajo haga tus días más difíciles, ningún trabajo por divertido que parezca es sencillo. Tómalo como un reto por tus habilidades. No hay nada mejor que darle a tu pareja lo mejor y que ese amor sea recíproco, si no lo es, ten cuidado.

ESCORPIO

No dudes en dar ese paso, recuerda que todo tiene riesgos. Todas las oportunidades de inversión pueden ayudarte a crecer. Si sientes que algo no anda bien en tu relación, díselo a tu pareja.

SAGITARIO

Llegó el momento de que tus esfuerzos en el trabajo sean recompensados y que obtengas una garantía para el futuro. No dejes que todo esto siga pasando por alto. Una pareja debe crecer en conjunto, no debes sentirte abajo ni arriba.

CAPRICORNIO

Lo que te ha faltado para llegar al total éxito es poner freno a todas las actitudes o actividades que no tienen orden. Escucha las demandas de tu ser querido porque pueden afectarte si no.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

No continúes con esa aventura que no te deja nada de beneficios, ya sea en lo laboral o lo personal. Los astros te dicen que debe existir siempre un compromiso. Evita reprocharle a tu pareja cosas sin sentido porque podría volverse en tu contra.

PISCIS

Cuídate de gastar tu dinero en cosas innecesarias porque te ha costado mucho trabajo adquirirlo. Valora tu puesto de trabajo y los sacrificios que has hecho para llegar ahí. Saca de tu vida lo que resulta ser una distracción para ti.