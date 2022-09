El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, martes 6 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este martes 6 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Hay personas que tienen mejores capacidades que tú en tu trabajo y eso no está mal. En lugar de verlos como competencia, aprende algo de ellos. Si tú y tu pareja no pueden dejar de pelear, tómense un tiempo para analizar si situación

TAURO

Llegó el momento de que los que te rodean acepten tus sugerencias y las alertas que has enviado, porque podría ser demasiado tarde. Podrías evitar consecuencias. Una relación de pareja requiere del compromiso de ambos.

GÉMINIS

Si quieres tener dinero tienes que trabajar. El esfuerzo es la base de todas las recompensas, nada llega por arte de magia. Tu pareja completará algunas de sus metas y será necesario que las vivas junto con ella.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Hay que dar ese extra en todo lo que hagas, no solo porque te dará mejor reputación, sino porque así es como se alcanza el éxito. Nunca tengas envidia de lo que consigue tu pareja porque todos los malos sentimientos regresan por medio del karma.

LEO

El esfuerzo no siempre rinde frutos en el primer intento. Las recompensas a veces tardan en llegar, pero tienes que ser paciente. No cedas a los chantajes que posiblemente te hará tu pareja, todo debe ser equitativo.

VIRGO

Deja de darle prioridad a tus gustos y lujos que quizá no necesitas. Aprende a priorizar un poco los pagos para que no se vea afectada tu economía. No dejes de lado los detalles que antes tenías con tu pareja, todos los días enamórala.

LIBRA

Ten cuidado con abusar de tu fuente de producción. Nunca dejes que se sobreexplote tu lugar de ingresos. La ambición no es buena. Por otro lado, es un buen día para que tú y tu pareja conozcan buenos horizontes.

ESCORPIO

La riqueza casi siempre se construye desde cero y a base de mucho esfuerzo. Pero, también hay que reconocer cuando algo no te hace feliz. De ser así, abandónalo. En cuestiones del amor, se intensificarán tus sentimientos por esa persona.

SAGITARIO

Si tus caminos no se mueven y no ves resultados, es necesario que des un golpe de audacia. Hoy es ese día en el que tu trabajo demanda que seas más productivo y ayudes al equipo con tus talentos. El amor estará mejor que nunca.

CAPRICORNIO

El éxito nunca llega por suerte, sino por convicción. Llámalo con fuerza hasta que el Universo te escuche y no tenga más remedio que enviártelo. Aprende a recibir la prosperidad. Analiza también las peticiones que te hizo tu pareja.

ACUARIO

En tu trabajo esperan excelencia de tu parte. Es lo que has demostrado en todo momento, así que no te permitas fallar. No dejes que la melancolía se instale en tu casa, déjala ir y enfócate solo en todo lo positivo.

PISCIS

Se aproxima una temporada de malas noticias. Los astros te dicen que no te preocupes porque saldrás adelante. Antes de tomar decisiones en grupo, tómalas de manera personal.