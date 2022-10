El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 12 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 12 de octubre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Si no sabes hacer trabajo en equipo, las consecuencias llegarán muy pronto a tu entorno laboral. Debes saber que cada engrane es importante. Eso no solo te ayudará a sobresalir, sino también a vivir más tranquilo.

TAURO

Eres quien empuja a tu equipo y si tú sueltas la rienda, todo se irá abajo. Eso no significa que estés atado a ese proyecto: si no te hace feliz, puedes retirarte. Por otro lado, no permitas convertirte en la sombra de tu pareja.

GÉMINIS

No esperes a que te den permiso en tu trabajo para llevar a cabo tus ideas. En esta ocasión sí puedes arriesgarte si sabes que es algo que funcionará. Los astros se pondrán de tu parte para que lo logres satisfactoriamente.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Es un buen día para que aprendas de tus errores y observes que no hay nada de malo en equivocarse. Te ha costado bastante conseguir el dinero que tienes ahora, por lo que la recomendación es no malgastarlo en cualquier cosa.

LEO

Hoy pon un poco más de atención en las inversiones que harás. Si piensas en hacer una apuesta o cualquier situación que ponga en riesgo tu patrimonio, que no sea este día. Los planetas te dicen que lo tomes con calma.

VIRGO

Es necesario que dejes el sarcasmo y hables con toda la sinceridad con tu pareja. Hablar desde el corazón los ayudará a solucionar sus problemas. También es un buen momento para poner atención a lo que verdaderamente te importa.

LIBRA

Tienes que aprender a dejar ir a las personas que no están contigo en buenas y malas. Los socios que ya cumplieron su ciclo a tu lado, deben seguir su camino. Y tú también, date la oportunidad de conocer otra gente.

ESCORPIO

Las fugas económicas que has tenido tienen una explicación y hoy la descubrirás. Es importante que lleves un recuento de todo lo que perdiste, para que en la primera oportunidad lo recuperes. Usa tu imaginación para lograrlo.

SAGITARIO

Tus superiores no tendrán la razón en una situación en la que estás involucrado. No tengas miedo de hacérselos ver. Es de sabios reconocer los errores y si ellos no lo hacen de igual manera puedes permanecer tranquilo.

CAPRICORNIO

Tienes que seguir adelante si tu proyecto no fue bien recibido por la gente. No te dejes vencer ni te rindas en ese sueño que tienes. Este miércoles déjate llevar por la intuición, ya que ésta te ayudará a encontrar el camino correcto.

ACUARIO

En las relaciones amorosas siempre debe de existir un balance entre lo romántico y lo rutinario. Hoy podría ser un buen día para que sorprendas a tu pareja. No dejes de darle a esa persona lo que recibes de ella.

PISCIS

Es necesario que te replantees lo que haces en materia profesional. Si de verdad te hace feliz continúa y, si no, puedes emprender tu propio camino. En cuanto a la pareja, espera a que se calme la situación para hacer tus reclamaciones.

