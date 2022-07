El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 13 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 13 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y la salud emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos, pero también de aprender a cuidar el dinero.

ARIES

Tu valor como persona permanece aún fuera de tu trabajo. No temas salirte de ese puesto, porque quien te ama te acepta más allá de lo profesional. El exceso de relajación podría ser un problema este miércoles en tu equipo.

TAURO

Te verás obligado a sacar ese esfuerzo extra que tenías para lograr estar bien. Tendrás un triunfo sencillo de lograr, pero eso no quiere decir que no debas seguir esforzándote. Olvida todo lo malo con tu pareja y sigan adelante.

GÉMINIS

La sexualidad es un tema tabú, pero que sí debes tomar en cuenta porque es muy importante. Las relaciones personales son fundamentales para obtener oportunidades dentro de lo laboral, no las dejes pasar.

CÁNCER

La comida es crucial y cada vez debes pensar más en lo que ingieres. Cerrarás un trato fundamental este miércoles de luna llena, pero recuerda dejar todo plasmado por escrito. Hay una brecha que debe cerrarse entre tú y tu pareja.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para esta semana

LEO

La única persona que debe comprenderte eres tú mismo, no esperes que los demás validen tus emociones. Aquellos deberes o tareas que no te gustan son necesarias, así que no las evadas por nada del mundo.

VIRGO

Hoy es primordial que le des un respiro a tu mente para que tu cuerpo pueda tener aquel bienestar energético que tanto necesita. Evita los conflictos dentro del trabajo el día de hoy. Todo mejorará con tu ser amado.

LIBRA

Siempre quieres controlarlo todo, pero la vida te demostrará que no puede ser así cuando quieras. Eso no te hace nada bien, tranquilízate. No tomes las obligaciones que no te tocan, sobre todo en el tema del trabajo.

ESCORPIO

El estrés no te dejará nada bueno, evítalo para que todo lo que deseas logre concretarse. Hay una persona que se va en tu área de trabajo, pero debes actuar rápido para llenar ese hueco. En las parejas todo debe ser recíproco, hazlo saber a la tuya.

SAGITARIO

Deja de protegerte de todo porque muchas veces es necesario arriesgarse y llenarse de lodo. Sé tu mismo y disfruta de la vida tal como se te presenta. Es momento de sincerarte en la rama económica. Nunca mientas cuando se trate de dinero.

CAPRICORNIO

La vida está llena de logros, pero no es necesario tener un triunfo diario. Tu error es que cuando esto no sucede piensas que no avanzaste nada. Mantente relajado ante las presiones del trabajo porque la rutina puede llegar a ser abrumadora para ti.

Las predicciones de Mhoni Vidente para este 13 de julio de 2022

ACUARIO

Los temas económicos siempre deben discutirse por más incómodos que sean. Tu equipo de trabajo espera instrucciones claras de tu parte, ya que lo que digas será determinante para el negocio o proyecto que tienen.

PISCIS

No arriesgues tu salud, es mejor que acudas a un buen médico antes de que todo empeore. Estudia los casos de éxito en cuanto a los negocios para que aprendas desde la raíz y después puedas crear el tuyo propio.