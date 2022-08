El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 17 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 17 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Tu economía se verá beneficiada el día que priorices tus gastos y no derroches dinero en cosas que no necesitas. El cuidado de lo monetario también requiere disciplina. Es importante recordarle a la persona que amas, lo valiosa que es para ti.

TAURO

No permitas que las mentiras se instalen de nuevo en tu vida, te mereces personas transparentes y honestas. No recibas a nadie de tu pasado. Deja de atemorizarte por los rivales que tienes a tu alrededor, no serán de mucho cuidado.

GÉMINIS

Olvídate de las personas que quieren dirigir tu vida y que critican cada decisión que tomas. Ponle límites a toda la gente negativa. La disciplina será tu mejor aliada para superar cualquier obstáculo por difícil que parezca.

CÁNCER

Atrévete a conocer a personas nuevas para que comiences a rodearte más sana. Los astros te dicen que modifiques esas creencias que te enseñaron de que un jefe siempre debe estar en contra de los empleados. Un jefe y un líder no son lo mismo.

LEO

Recuerda que puedes engañar a todos, menos a ti mismo, así que retoma los hábitos que tenías para cuidar de tu salud porque si no serás el único perjudicado. Nunca pierdas tu esencia, no la sacrifiques por nada.

VIRGO

Cuídate de cualquier resfriado. Los gritos no van combinados con las órdenes, así que no lo hagas con tus subordinados ni permitas que lo hagan contigo. Paga todas las deudas que tienes pendientes, incluso si es con tus seres queridos.

LIBRA

Hoy es un buen día para que equilibres tu mente, tu espíritu y tu cuerpo. Elimina todo lo que te hace daño. Es necesario que redobles los esfuerzos en tu trabajo porque se requiere de un mayor nivel, no te detengas.

ESCORPIO

Debes aprender a acercarte a la gente y mejorar la estrategia cuando vas a alejarte de ellos. El día de hoy deberás dejar un escenario dañino, pero los astros te recomiendan hacerlo sin enfrentarte con nadie e irte en paz.

SAGITARIO

La paz que tanto necesitas habita dentro de ti mismo, solo deberás hacer una introspección para encontrarla. Tendrás que cuidarte de cualquier oferta maliciosa que quieran hacerte y aprender a distinguir lo que es bueno para tu carrera.

CAPRICORNIO

Es un buen día para evitar pensar en todo lo que la negatividad te hace pensar, elimina esas toxinas tanto de tu cuerpo como de tu mente. Debes tener paciencia para que los frutos de tu esfuerzo lleguen, sí lo harán.

ACUARIO

La falta de descanso para ti puede ser nociva, así que no pienses en desvelarte o dejar de dormir bien. Si continúas en aquella disputa en la que no quieres dar tu brazo a torcer, perderás más dinero del que ya perdiste.

PISCIS

No te obsesiones con recuperar lo que ya perdiste, el universo está lleno de oportunidades y opciones para comenzar desde cero. No le temas a la derrota. Tú y tu pareja son seres individuales y debes respetar eso.