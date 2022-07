El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 28 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este jueves 28 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Evita las pequeñas discusiones porque serán innecesarias. Es mejor que comiences a tener una mejor disciplina en todos los aspectos, para así evitar regaños. No mires a los lados y enfócate en tu propio juego.

TAURO

Si tienes ansiedad, puedes refugiarte en tus mascotas para que te liberen de las malas energías que puedas llegar a tener. Prueba una ruta diferente para ir al trabajo para que tus ojos puedan detectar algunas nuevas oportunidades.

GÉMINIS

Hablar es la solución para deshacerte de la presión emocional que sientes. Sacar lo que uno lleva adentro, siempre funciona. Te enfrentarás a una posible reducción de sueldo o de ingresos, ante la cual debes actuar de inmediato.

Mhoni Vidente detalló qué sucederá para cada signo Captura

CÁNCER

Hay algunos círculos sociales que no te hacen para nada bien y debes tomar la decisión de alejarte de ellos. Regresa a tu plan original en cuanto a lo laboral, hazle caso a todas las señales que te han llegado para no ver pérdidas.

LEO

Deja salir ese potencial que tienes y olvídate de la falsa humildad, eres el mejor en lo que haces y llegó el momento de demostrarlo. Conseguiste grandes oportunidades hasta ahora, pero si lo que tú quieres es cambiar de camino, hazlo.

VIRGO

Ponle freno a esta crisis de salud que tienes, cuídate y ponte como prioridad. Es mejor prevenir. Mejora tus habilidades de manejo en cuanto a tu negocio para que las áreas de oportunidad cada vez se reduzcan más.

LIBRA

Es momento de reconciliarte con el pasado que tanto te lastimó, recuerda que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Tienes mucha experiencia en tu trabajo, y hoy deberás ponerla en práctica.

ESCORPIO

Las mejoras siempre se construyen con paciencia y tiempo, en todos los aspectos. No te desesperes. Las oportunidades no son para los cobardes, así que toma las riendas de todo lo nuevo que llegará si es que no quieres perderlo.

SAGITARIO

Equilibra tu cuerpo y tu mente, porque nunca pueden ir separadas. Es la manera de arreglar algunos problemas que tenías. Los frutos se dan al trabajar duro, no esperes que algo caiga del cielo y sin haberte esforzado.

CAPRICORNIO

Cuida mucho tu postura porque podría generarte problemas de espalda. Trata de mantener el orden en tu hogar porque es un aspecto fundamental para ti: cuando hay caos en casa, todo para ti se torna de color gris.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Youtube Mhoni Vidente

ACUARIO

Dosifica la cantidad de comida dañina que consumes, está bien darse un pequeño gustito, pero la salud es lo más importante. Los astros te dicen que no tires la toalla y que continúes con aquel proyecto que tanto deseas.

PISCIS

Debes aprender a lidiar con las ausencias y las despedidas porque sueles extrañar mucho a la gente. No se irán de tu vida, solo los verás un poco menos. Arriésgate, el anonimato en tu trabajo no te ha permitido demostrar tus habilidades.