El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 30 de noviembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 30 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios; para algunos puede que hoy sea el día de tomar decisiones claves.

ARIES

La energía negativa que te rodea es la que no te permite concluir con éxito tus proyectos. Por lo tanto, hoy prioriza alejarte de todo lo que te estresa o te hace mal. Tu pareja sí quiere tener familia, pero tú todavía lo piensas y es necesario que se lo digas.

TAURO

Es un buen día para reconocer que tienes una gran necesidad de ponerte al día en tus obligaciones. Todo lo que has dejado pendiente tiene que ser cumplimentado. Este miércoles podrías recibir un curso de capacitación en tu trabajo.

GÉMINIS

Hay que saber reconocer cuando algo ya terminó su ciclo. Si ese negocio, relación o compromiso ya no te funcionó, déjalo ir. Lo que sí debes tener bien claro es que no es el final para siempre, sino el inicio de otra cosa nueva.

CÁNCER

En tu área de trabajo se necesitará alguien que resuelva un problema urgente. Tus superiores recurrirán a ti porque saben que tú eres la única persona capaz de hacerlo correctamente. No tengas miedo de intervenir en la situación.

LEO

Invertir es una de las mejores maneras de crecer. No te resistas a hacerlo porque con eso frenarías tu éxito. Por otro lado, evita opinar en voz alta de lo que piensas sobre las amistades de tu pareja. No es tu asunto.

VIRGO

La fórmula secreta para lograr objetivos es quedarse a pesar de los obstáculos. En cualquier trabajo o emprendimiento hay situaciones difíciles, pero nunca hay que irse a la primera. Mantente y lo superarás.

LIBRA

Nunca hay que dejar a la ligera los temas monetarios. Siempre asegúrate de tener todo seguro y que haya documentos de por medio. Es verdad que en relación con dinero no hay que confiar ni en tu propia sombra.

ESCORPIO

Tú siempre sabes ir un paso adelante de tu competencia y este miércoles es el día perfecto para demostrarlo. Redobla esfuerzos si es necesario. En cuanto a tu pareja, debes ser consciente que las mentiras no tienen cabida dentro de una relación.

SAGITARIO

Hoy te propondrán una aventura, pero la recomendación es que no aceptes. No vale la pena gastar dinero en algo que todavía no está bien cimentado. Aunque te sea doloroso decir que no, es preferible eso a dañar tus finanzas.

CAPRICORNIO

Si sientes que el trato de tus superiores no es justo, dilo. Nunca hay que quedarse callado ante las injusticias. Es mejor maltratar que ser maltratado. Por otro lado, será necesario que defiendas el nombre de tu pareja.

ACUARIO

Te encontrarás con personas que comparten tu misma pasión. Eso te hará reflexionar sobre el tipo de gente que debes mantener cerca de ti en cuestión de los negocios. Si quieres resolver algo con tu pareja, díselo.

PISCIS

Los astros te dicen que comiences a ahorrar porque se aproximan algunos gastos que no tenías previstos. Además, mientras más riqueza almacenes, el Universo te ayudará a conseguir el doble. Tendrás una salida sorpresa con tu pareja.

