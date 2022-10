El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 5 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 5 de octubre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Tienes que aprender a delegar responsabilidades. Si tu equipo comparte contigo el éxito, también tiene que hacerlo con los compromisos. Tu espalda te lo agradecerá. No es bueno querer hacerlo todo siempre.

TAURO

Si tu trabajo se centra en las relaciones públicas, lo más importante es que le prestes atención a tu vestimenta. Evalúa si la manera de presentarte ante los demás inspira la confianza necesaria. Haz los cambios pertinentes.

GÉMINIS

Se deben terminar las rivalidades del pasado que tienes. Hoy es un buen día para hacer tregua con esos supuestos enemigos y hacer una alianza. El orgullo no es bueno y este miércoles podrías dejarlo de lado.

La predicción de Mhoni Vidente para hoy

CÁNCER

Hoy llegará la recompensa de esos esfuerzos que hiciste para llegar a tus metas. Debes felicitarte y además darte todo el mérito a ti, porque es tuyo. Tómalo como una inspiración para lograr más y demostrar tu talento.

LEO

Es hora de ejercer el poder que tienes o puedes tener en tu equipo. Los engranajes necesitan un guía y tú eres el elemento perfecto. Un buen líder no es fácil de encontrar. Por otro lado, recuerda que cuando se quiere se puede y que esto aplica para todo.

VIRGO

Es mejor que retires tu oferta a esa negociación en la que tenías esperanza. Te darán un “no” por respuesta. Lo mejor es que valores tu talento y sepas que en otro sitio te darán lo que verdaderamente mereces.

LIBRA

No relajes tus deberes en el trabajo porque así nunca obtendrás los frutos deseados. Tienes que poner empeño, si es que quieres ser una persona de respeto. Si hiciste un acuerdo con tu pareja es mejor que lo cumplas.

ESCORPIO

A veces la admiración ciega a las personas y eso es lo que te sucede en materia laboral. No le des un culto que no se merece a esa persona que no se esfuerza en nada. Respecto al amor, es momento de unir sus caminos y dejar de ir por separado.

SAGITARIO

Una batalla perdida no significa el fin de la guerra. Si algo no te sale como querías, debes intentarlo de nuevo. Rendirse no es una opción. Las subidas y bajadas son parte de todo proceso productivo. Aprende de eso.

CAPRICORNIO

Cuando hay un problema económico, lo mejor es no tratar de ocultarlo porque siempre habrá personas dispuestas a ayudarte. También es necesario aprender a asumir las consecuencias de tus actos y aceptar tus errores.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Llegará el fin de esa mala racha que tanto te atormentaba. Es momento de darle la vuelta a esa circunstancia que tenías como un peso en los hombros. Tus finanzas mejorarán y sobre todo tu autoestima.

PISCIS

Este miércoles será un día de reconciliaciones con tu pareja. Es preciso que perdones, pero también que seas capaz de pedir disculpas. El rencor es algo que no deja avanzar a ningún ser humano. No dejes que acabe con tu relación.

