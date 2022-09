El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 7 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este miércoles 7 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Es un buen día para mejorar tu aspecto físico si es que no te sientes cómodo. Recuerda que lo más importante es que a ti te guste lo que veas, no a nadie más. También piensa en los códigos de vestimenta de tu trabajo. Por otro lado, no permitas que un tercero se añada a tu relación.

TAURO

Es un buen día para dar tregua a tus rivales. Las enemistades no son buenas, aún cuando son a manera de competencia en los negocios. En cuestiones amorosas debes aprender a tener un poco más de decisión, es vital en una relación.

GÉMINIS

Hoy llegará el término de aquel proyecto en el que tanto trabajaste. Felicítate por ello y sal a comer tu comida favorita o ver tu película de preferencia. Tampoco te distraigas tanto porque debes comenzar con lo siguiente de inmediato.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Es hora de ejercer el poder que tienes sobre tu equipo. Alguien tiene que tomar las riendas de ese trabajo y la persona ideal eres tú. Siempre que se quiere, se puede, así que no permitas que alguien te tome como segunda opción.

LEO

Retira la oferta que hiciste porque la predicción de hoy se acerca un poco al fracaso. Además, hay personas que quieren aprovecharse de ti, y es mejor prevenir que lamentar. Aléjate de donde no valoren tu talento.

VIRGO

No te relajes en cuanto a los deberes laborales, es tu fuente de ingresos y debes cuidarla. El amor tiene reglas y es necesario que aprendas a cumplirlas. Si bien no hay un manual, cada pareja tiene sus acuerdos específicos.

LIBRA

A veces sobrevaloras a ciertos miembros de tu equipo. Observa con detención y te darás cuenta de que otorgas beneficios a quien no se los merece. En cuanto a tu pareja, no insistas en llevar sus problemáticas por caminos separados. Apóyense entre sí.

ESCORPIO

En esta vida no hay nada escrito. Puedes estar destinado al fracaso o al éxito, según lo que tú decidas. No caigas en los chantajes de tu pareja. Siempre es bueno hablar las cosas, pero con un objetivo claro, no para sobajar al otro.

SAGITARIO

Nunca hay que ocultar los problemas, sobre todo cuando se trata de dinero o trabajo. Enfrentarlo es tu mejor alternativa. Hoy es un buen día para contarle a tu pareja ese secreto que guardaste por mucho tiempo.

CAPRICORNIO

Está por llegar a su fin esa racha de malas noticias. Es momento de que des la vuelta a las circunstancias y disfrutes de buenas experiencias. Entre tú y tu pareja no debe haber espacio para el sarcasmo porque podría generar heridas incurables.

ACUARIO

Cuídate de los socios desleales y observa muy bien sus acciones. Al primer indicio de traición, aléjate. Es un buen miércoles para reconciliarte con los seres queridos que habías tenido alejados, por ejemplo tu pareja.

PISCIS

Tienes que aprender a aceptar tus errores y asumir tus responsabilidades. Eso incluye todos los riesgos. No puedes solo festejar tus éxitos, sino también vivir las derrotas. No te tomes a mal que tu pareja no se comunique contigo todo el día, recuerda que también tiene una vida.