El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 17 de junio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para este viernes 17 de junio para El Heraldo, de México. Desde primera hora de hoy, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan buenos movimientos en lo espiritual para todos, pero también habrá que tener cuidado con las envidias y críticas. Los momentos en pareja serán algo muy importante y esencial para varios este viernes.

ARIES

La relación de pareja está lejos de ser un desastre, no te alarmes, habrá solución siempre y cuando aprendan a dialogar. Las dificultades económicas se solucionarán. Cuida tu físico y no hagas movimientos bruscos, porque podría reavivarse un problema de salud que ya tenías.

TAURO

Nunca olvides tus raíces y recuerda que empezaste desde abajo. En días como hoy, hay que recordar todo eso antes de actuar. Antes de ser un jefe, debes ser un líder. Aplica esa idea y tu equipo de trabajo se verá beneficiado.

GÉMINIS

Hoy es momento de centrarte en tu negocio propio: si no lo tienes, comenzar a planear lo que tanto deseas, y si lo tienes, darle prioridad al proceso de elaboración de tu producto y no apresurarte por entregar rápido los pedidos. Si no sigues las indicaciones del médico habrá consecuencias.

CÁNCER

Tu pareja comenzará a molestarse por un préstamo de dinero que no le has pagado, las deudas son deudas. Si continúas gritándole a la gente, vas a sufrir un desgaste que no imaginas. Es hora de ser paciente y una persona motivadora.

LEO

Disfruta al máximo todo lo que tienes hoy en día, porque aunque nada es para siempre, no deberías estar pensando en que algún día terminará. El trabajo no puede esperar el día de hoy. Es viernes y es día de relajación, pero tendrás que redoblar los esfuerzos para salir victorioso.

VIRGO

Debes moderar tu consumo de carne, no orillarte a lo vegetariano, pero sí cuidar más de tu salud. Acude con un especialista si no sabes qué comer. Comparte tiempo con tu pareja y deja todo lo demás de lado; piérdete en el amor al menos por un día.

LIBRA

Vendrán pruebas en lo amoroso y debes estar preparado: será el momento en que tú y tu pareja demuestren la resistencia de su relación. Habrá muchas ofertas en varios aspectos, pero debes tener cuidado y aprender a elegir entre las mejores.

ESCORPIO

Valora lo que tienes mientras esté ahí, no pierdas a las personas que te aman por otras tentaciones. Todo lo que has sembrado se cosechará, pero tienes que ser paciente. No prestes atención a las críticas negativas ni todo lo que los demás dicen para desestabilizarte.

SAGITARIO

Es un excelente día para salir con tu pareja y compartir momentos íntimos, lugares secretos o citas románticas. Deja el orgullo de lado y trabaja con esa persona que no te cae tan bien. Te estás perdiendo de buen dinero por ese conflicto. No te desveles porque para los Sagitario la falta de descanso puede ser nociva.

Mhoni es la astróloga más conocida de México. Muchas de sus predicciones se han cumplido y se ha ganado la credibilidad de muchos. Instagram @mhoni1

CAPRICORNIO

El tiempo de pareja es importante, pero también hay que darse espacio para la individualidad. Recuerden que son seres libres y también tienen derecho a pasar tiempo solos. En los negocios siempre hay pérdidas y debes estar consciente de ello.

ACUARIO

Hacer rendir el dinero no es una tarea fácil y más si no tienes disciplina, prioriza tus gastos y verás cómo te irá mejor. La sexualidad es fundamental tanto para la salud física como mental, así que no la dejes de lado. No descuides a tu pareja porque te puedes arrepentir.

PISCIS

Hay muchas envidias a tu alrededor, pero eso no debe preocuparte, ya que al final los enemigos significan que avanzas. No permitas que te mientan y trata de relacionarte con personas sinceras. Volver con alguien del pasado es una mala idea, no lo dejes entrar a tu vida otra vez porque saldrás lastimado.