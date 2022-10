El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 21 de octubre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 21 de octubre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Hoy tendrás una visión más clara de lo que necesitas para el futuro. Ya sabrás hacia dónde ir y cuáles son tus planes. Si la familia de tu pareja no se lleva bien contigo, no es motivo para terminar la relación, pero sí para alejarte de ellos.

TAURO

Todo lo que dices debe quedar demostrado con hechos, de otro modo será tomado como simples promesas. Eso te dará credibilidad o, por el contrario, la gente desconfiará de ti. Recuerda que tienes vida individual aparte de tu pareja.

GÉMINIS

Es hora de vencer ese miedo que tienes de triunfar. Para crecer es necesario que hagas las cosas aunque por dentro estés aterrado, así te sentirás satisfecho en todos los ámbitos. Aléjate de los chismes de otras personas.

La astróloga cubana Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

CÁNCER

Hoy es ese día en el que te percatarás de qué es lo que te mereces. Date tu lugar y vete de los sitios en los que no te valoran. También debes sentarte a hablar con tu pareja acerca de lo que ambos quieren para el futuro.

LEO

Tú no naciste para ser gobernado por nadie, así que si estás en un proyecto donde uno de los involucrados quiere hacerlo, es mejor que trabajes por tu cuenta. Cumplirás este viernes los retos que te pusiste.

VIRGO

La comunicación no siempre es tu fuerte y necesitas trabajar en ella porque próximamente la ocuparás. Asegúrate de que las personas reciban correctamente tu mensaje. Reencontrarte con tus amigos te dará la fuerza que requieres.

LIBRA

Este viernes no es un buen día para lanzar una apuesta. Espera a que el mercado esté mejor posicionado. Los astros te premiarán por la perseverancia que tienes hacia un proyecto que parecía difícil de cumplir.

ESCORPIO

Tus rivales estarán pendientes de lo que hagas, pero su opinión no debe importarte. Continúa con tus objetivos y deja que las voces de la envidia queden detrás. Solo necesitas de ti para alcanzar el éxito.

SAGITARIO

Tienes que reconocer el tamaño de la pérdida que tuvo tu equipo de trabajo y después hacer cumplir las consecuencias a quien corresponda. Alguien llenó a tu pareja de mala vibra y la llevará a tu casa, protégete.

CAPRICORNIO

Recibirás algunos reclamos por parte de tus seres cercanos, pero sin duda es algo que no te mereces. Es tu decisión si alejarte o prestarles atención. Los planetas te enviarán una segunda oportunidad de enmendar tus errores.

Las predicciones de Mhoni Vidente para hoy

ACUARIO

Los pequeños gastos son los que están a punto de dañar irremediablemente tu economía. No te des caprichos si no son necesarios. En caso de que no sepas hacer algo, no hay nada de malo en pedir ayuda. Es la manera de crecer.

PISCIS

La armonía es necesaria en un área de trabajo, así que si sientes que hay diferencias puedes hablarlo. Lo más importante es que el tema personal no se mezcle con el laboral. Si tienes que pedir disculpas por algo, hazlo.

LA NACION