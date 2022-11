El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 4 de noviembre

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 4 de noviembre para El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Es el momento perfecto para que dejes de angustiarte por las injusticias del mundo. Sueles preocuparte mucho por otros y eso está bien, pero llegas al grado de descuidarte a ti mismo. No leas las noticias este fin de semana.

TAURO

Este viernes te tocará caminar de frente, sin mirar atrás y para pensar únicamente en el futuro. No le prestes atención a esas voces que te dicen que no puedes, enfócate en tus objetivos.

GÉMINIS

Debes ser un poco más firme en las decisiones que tienen que ver con el equilibrio emocional. Eres el soporte de muchas personas, pero a veces es necesario que cierres ese consultorio de consejos y pidas ayuda para ti.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

No esperes a que alguien más hable en tu nombre o recomiende tus servicios, hazlo tú mismo y con hechos. Es tiempo de que las personas reconozcan todo lo bueno que hay en ti. Tienes mucho que ofrecer.

LEO

No les temas a los recuerdos y tampoco los reprimas. En ocasiones sueles archivar los sentimientos negativos, pero eso solo te trae una carga de ansiedad. Por otro lado, haz una conciliación con tu pareja sobre lo que no les gusta.

VIRGO

No tienes nada de que preocuparte si algún escenario de tu alrededor se torna tenso. Tienes la capacidad de resolver cualquier problemática. Es tiempo de que mejores tu alimentación y tengas un plan de actividad física.

LIBRA

Coloca un atrapasueños sobre tu cabecera para evitar esas pesadillas que te atormentan. Respecto a los negocios, tu trabajo es el que hará la diferencia de otras compañías. Lo que haces con tus clientes es tu carta de recomendación.

ESCORPIO

Hay situaciones que pueden elevar tu estrés, pero es mejor que las evites este viernes. Hoy dedícate a relajarte y a terminar bien la semana. No dejes que la carga de trabajo te desaliente, haz tus obligaciones y después date un descanso.

SAGITARIO

Los momentos de ira que tienes no te llevarán a nada bueno. No solo le hacen daño a los demás, sino que te perjudican a ti mismo. No dudes en dar ese paso adelante en el trabajo, esta vida es de quienes se arriesgan.

CAPRICORNIO

No aceptes en tu vida a las personas que tienen una energía tóxica. Afortunadamente ya sabes identificar a quienes no poseen buenas intenciones, así que ya sabes qué hacer. Todos tus esfuerzos se recompensarán con creces.

ACUARIO

Pasarás de una obsesión a otra y eso está bien, pero también te quitará mucha energía. Trata de alejarte de las cosas que tienen campos energéticos muy pesados. Debes aprender a soltar situaciones y personas.

PISCIS

Tienes que dejar que tu cuerpo se acostumbre a la nueva rutina que implementas, los cambios no pueden verse reflejados en un instante. Sé paciente. Por otro lado, no te involucres en negocios o situaciones donde no haya contratos.

LA NACION