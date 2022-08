El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 5 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 5 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Es un buen día para dejar de lamentarte acerca de tu cuerpo y tu físico, ya que solo debes decidir hacer cambios y cuidarte. Levanta la bandera de tregua con tus rivales, es mejor que unan fuerzas.

TAURO

Evita que tu hipocondría se haga presente porque estás más sano que nunca. Hoy verás la culminación de todos los esfuerzos que hiciste por lograr algo. Ese mérito será tuyo y de nadie más. Ahora a lo que sigue.

GÉMINIS

Aléjate de toda la negatividad y sobre todo de las ideas de otras personas que te dicen que debes conformarte. El cielo es el límite. No descuides a tu equipo de trabajo porque comenzarán a necesitar de un mejor guía.

CÁNCER

Te sientes muy fatigado y no sabes muy bien cómo resolverlo, pero solo debes reactivarte para sentir mejor tu cuerpo. Te dirán que no a la oferta que hiciste, pero es la mejor respuesta que podrías obtener porque no era de provecho.

LEO

Tu cuerpo necesita una mayor demanda porque por el momento te sientes un poco tenso por no hacer mucha actividad física. Recuerda que cada vez que renuncias a una tarea o un nuevo proyecto, también renuncias a nuevos ingresos económicos.

VIRGO

Descubrirás que tienes una imagen equivocada de uno de los miembros que considerabas más destacados de tu equipo. No confundas lo que tú haces con lo que hacen otros. Que la admiración nunca te ciegue.

LIBRA

No dejes un asunto tan delicado e importante en manos de la suerte, ya que es mucho lo que hay en juego. Tu bienestar emocional siempre debe ser lo más fundamental. Hoy sufrirás una pérdida, pero no debes desanimarte.

ESCORPIO

Si no haces cambios, no esperes buenos resultados en cualquier aspecto de tu vida. Pon manos a la obra si quieres comenzar a prosperar. Nunca trates de ocultar un problema, es mejor tomar las riendas y enfrentarlo.

SAGITARIO

Siempre es bueno mantener la esperanza en algo, aunque quizá eso sea imposible para algunas personas. Nunca renuncies a lo que te da fe. Tenías un periodo de aburrimiento y sinsabores, pero este fin de semana terminará.

CAPRICORNIO

Los astros te señalan que debes cuidar lo que comes y lo que bebes. Ten en cuenta que los verdaderos socios comparten tanto los éxitos como las derrotas. No sirven de nada los aliados que solo están contigo cuando todo sale bien.

ACUARIO

Es un buen día para que recuerdes el rumbo de aquello que tanto deseabas. El brillo que quieres en tu vida debes producirlo tú mismo. Si no tienes pareja, siempre pon los límites necesarios con la gente con la que sales.

PISCIS

No permitas que los que te rodean te digan qué hacer ni qué sentir, tus emociones son tuyas y solo tú sabes cómo las sientes. Dale la oportunidad a tu corazón de sentir de manera genuina. Es un buen día para revisar tu imagen ante la sociedad.