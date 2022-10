El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 7 de octubre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 7 de octubre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Tu negocio y tu trabajo ya te quedaron un poco chicos y quizá llegó el momento de que busques expandirte. Si tu deseo es crecer, hazlo bajo cualquier circunstancia. Respecto a tu relación amorosa, no dejes que entren terceros.

TAURO

La recomendación para hoy es que si te ofrecen algún tipo de inversión u oferta, la rechaces, dado que pueden llegar a ser engañosas. Es un buen momento para pasar momentos de calidad junto a tu pareja.

GÉMINIS

No tiene caso que enfrentes a una persona cuya posición es de más poder que la tuya. No te pongas en una situación de desventaja y mejor haz lo posible por alejarte de ahí. Tus ingresos mejorarán si piensas más en el futuro.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Nunca repitas los errores que ya cometiste, en especial si se habla de dinero. Algunas inversiones podrían salir mal hoy si no analizas cada elemento de la transacción. Valora el aprendizaje que tuviste en un pasado.

LEO

Los astros te dicen que te esfuerces por aquella relación amorosa que quieres rescatar, solo si ese es tu deseo. Todos los problemas deben solucionarse en el momento para evitar que el rencor se apodere de alguno de los dos.

VIRGO

Eres experto en tu rama y hoy servirás de apoyo para un grupo de personas que tienen un problema que sabes resolver. Debes estar seguro de que recibirás la retribución justa por tu trabajo.

LIBRA

Podrías tener una pérdida el día de hoy en cuestiones monetarias, solo tómalo como una advertencia y aprendizaje para que no te vuelva a ocurrir. Además, regula un poco mejor los gastos innecesarios que haces.

ESCORPIO

Verás la recompensa de tus esfuerzos. Finalmente recibirás las oportunidades que te mereces y que te ayudarán a salir adelante. Evita discutir con tu pareja este viernes porque todo podría salir como no lo planeaste.

SAGITARIO

Hay deudas que vale la pena perder porque implican un desgaste físico y emocional que no te mereces. No insistas ni permites que eso te quite la calma. Los astros te aseguran que recuperarás ese dinero de una u otra forma.

CAPRICORNIO

Hay que comprender cuáles son las necesidades de tus superiores para que puedas hacer tu trabajo de una mejor manera. Evita envolverte en situaciones que puedan lastimar a tu pareja porque no habrá solución.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Si te aventuraste a hacer algo con la esperanza de que todo saliera bien y no ha sido así, quizá podrías comenzar a retirarte. No es malo alejarse de lo que no hace bien. Aferrarse a algo negativo trae resultados negativos.

PISCIS

Es un buen día para replantearte la manera en la que trabajas. Hay una situación que no te deja ser tan productivo como deberías y eso está costándote caro. Hoy pon fina atención en eso y reconoce cuando no puedes hacer algo.

LA NACION