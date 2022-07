El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 8 de julio

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 08 de julio para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y la salud emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos, pero también de aprender a cuidar el dinero.

ARIES

No te automediques. Los astros te recomiendan seguir las instrucciones del médico al pie de la letra y no intentar otros tratamientos. No pidas préstamos, porque después será más complicado pagarlos, en cambio, haz algo para conseguir dinero.

TAURO

Si decides alejarte de la gente, es muy probable que nadie vaya detrás de ti para convencerte de que te quedes. Aprovecha el tiempo con tus seres queridos. Hoy es un buen día para una velada romántica junto a tu pareja.

GÉMINIS

No esperes a que tu cuerpo te dé una llamada de alerta ni a que otros te digan que debes cuidarte. Recibirás una buena noticia este viernes relacionada con el dinero. Tu pareja te dará un ultimátum porque creen que ya sobrepasaron los límites.

CÁNCER

Le diste demasiado peso a cosas insignificantes en los últimos días, ríete más. Que nadie te diga cómo gastar tu dinero porque eres tú quien se lo ha ganado, pero sí puedes administrarte mejor y seguir los consejos de las personas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy

LEO

Llegó la hora de enfrentarte a heridas que habías omitido, para que pronto sanes y se conviertan en cicatrices. La vida te ayudará a salir de todas las deudas que tienes, pero debes confiar y no sentirte atrapado.

VIRGO

Todo es posible si le plantas la cara a los problemas, en lugar de refugiarte en otras personas o evadirlos. Dales el apoyo a quienes necesitan de ti el día de hoy. Debes comenzar a pensar más en tu pareja y en regresarle lo que él o ella han hecho por ti.

LIBRA

No permitas que las preocupaciones te afecten de manera física, porque sueles convertir tu estrés en padecimientos físicos. La manera en la que trabajas ha sido muy reconocida hasta ahora y eso seguirá brindándote frutos.

ESCORPIO

No te gusta sentirte vigilado ni acosado, así que es el día de ponerle un freno a ese tipo de admiración que una persona cercana tiene sobre ti y que no te agrada para nada. Tú y tu pareja no se conocen al 100%, pero eso no es del todo malo, analízalo.

SAGITARIO

El misterio es parte del amor, pero a ti siempre te gusta controlarlo todo. Deja que las cosas fluyan y no tenses el ambiente con tu pareja. Es momento de reflexionar qué esperas para el futuro y afrontar los miedos que tienes.

CAPRICORNIO

Prioriza tus gastos y no compres artículos que no necesitas. Primero enfócate en cumplir con tus obligaciones económicas y después piensas en darte un gusto. Aprende a pedir disculpas a todos los que has dañado.

Mhoni Vidente, la youtuber astrológica y tarotista dio los horóscopos para el día de hoy Captura YouTube

ACUARIO

Sientes que te hace falta adrenalina o cualquier otro reto y podrás encontrarlo siempre que tú mismo te plantees desafíos. Renuncia a todo lo que te da esperanza, pero no frutos porque tener paciencia es bueno siempre y cuando haya seguridad de algo.

PISCIS

Tienes mucho rencor acumulado y es mejor que comiences a deshacerte de él. Perdona aunque no se hayan disculpado y libérate de los malos sentimientos. Evita a las amistades que te causan desánimo y tristezas.