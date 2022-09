El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 9 de septiembre

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este viernes 9 de septiembre para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Habrá momentos de desequilibrio o tensión, pero no por eso debes dudar que llegarás al éxito. Los obstáculos son parte del camino. Es un buen día para pedirle a tu pareja que deje de lado los reproches hacia tus acciones.

TAURO

No permitas que te digan cómo hacer tu trabajo, sobre todo si es alguien que no posee tus mismas habilidades. Las críticas siempre existirán, solo no les des importancia. Las cosas con tu pareja no serán como las soñaste.

GÉMINIS

No dudes en aceptar el nuevo puesto que te ofrecerán. Todo lo laboral que se te aproxime, tómalo. Recuerda que tu pareja tuvo y tiene una vida aparte de ti. Dale su espacio personal y permítete tomar el tuyo.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Reconócete todo lo que has logrado y las habilidades que tienes. Lucha por ser el mejor, porque eso te abrirá muchas puertas. No le pidas a tu pareja algo que ni siquiera tú mismo estás dispuesto a dar. Que la confianza predomine.

LEO

Se espera de ti este fin de semana el pago de una deuda que tienes desde hace tiempo. Te va a costar trabajo cubrirla, pero al final tendrás la satisfacción de haberlo logrado. No pongas en deuda tu palabra, cumple lo que prometes.

VIRGO

Llegó la hora de probar nuevas alternativas. Si lo que hacías no te funcionó, aplica el segundo plan y ve por todo. No permitas que personas externas se entrometan en tu relación de pareja, sus problemas son suyos y de nadie más.

LIBRA

La falta de química dentro de un equipo podría generar problemas operativos a la larga. El líder debe actuar al respecto y tú eres quien puede darle ese consejo. Cambia esa actitud hostil que tienes con la familia de tu pareja.

ESCORPIO

Una persona te pedirá un préstamo este viernes, pero los astros te recomiendan que no se lo otorgues. No podrá pagártelo y esa amistad finalmente se terminará por dinero. No es momento de recalcar los defectos de tu pareja.

SAGITARIO

Nunca se está lo suficientemente preparado. Eres bueno en tu trabajo, pero no está demás seguirse preparando. Si tú y tu pareja perdieron la confianza entre sí, son los únicos capaces de reconstruirla. Sí es posible.

CAPRICORNIO

Es tiempo de recoger tus pertenencias e ir rumbo a una nueva aventura. Tienes que aprender a cerrar ciclos y aceptar los cambios. Sigue tu instinto, esa será la mejor respuesta para lo que se te aproxime en estos días.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Hoy encontrarás finalmente la respuesta a aquellos cuestionamientos y pruebas que tenías pendientes. Hallarás la forma de ahorrar y administrar mejor tus finanzas. En cuestiones del amor, no será mala idea dar una segunda oportunidad.

PISCIS

Debes comprometerte un poco más con tu trabajo porque no entregar las cosas a tiempo te podría generar problemas. Por otro lado, tu pareja te propondrá nuevas medidas a implementar en su relación y lo recomendable es que aceptes.