El horóscopo de Nana Calistar para este lunes 9 de mayo

Nana Calistar llegó este 9 de mayo desde primera hora con más horóscopos para todos los que esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales Instagram y Facebook. Predijo de manera breve cómo estará la situación económica y el amor para muchos de los signos del zodiaco; serán días de abundancia, pero también de mucha reflexión para la mayoría. Esto es lo que los astros traerán para cada uno en las próximas horas.

Horóscopo Nana Calistar: Aries

El consejo es no descuidar la imagen propia por cuidar de los demás, ya que el amor comienza primero hacia sí mismo. Habrá nuevas noticias y una asombrosa verdad sobre una persona, comenzará con un chisme que terminará siendo cierto.

Horóscopo Nana Calistar: Tauro

Cuando se trata de un objetivo, hay que darlo todo por conseguirlo. Es momento de aplicarse, pues la vida tendrá algunas pruebas para ayudar a entrar en razón a todos los Tauro.

Todos los días hay un nuevo horóscopo para cada signo Pixabay

Horóscopo Nana Calistar: Géminis

Se presentará la oportunidad de viajar fuera de la ciudad, así que hay que aprovecharlos estos días para la reflexión. Hay cambios grandes en el amor, pero todo dependerá de que ambos hablen de lo que les molesta.

Horóscopo Nana Calistar: Cáncer

Llega un dinero extra, pero hay que cuidarlo bien. También se aproxima un cambio de residencia o movimiento que beneficiará mucho el futuro; hay que animarse, pues los cambios requieren de dejar de hacer las mismas cosas.

Horóscopo Nana Calistar: Leo

Para vivir la vida al máximo no hay que darle explicaciones a los demás; no hay que limitarse a decidir por el “qué dirán”. El tren no espera, así que no hay que dejar pasar las oportunidades que se presentan.

Horóscopo Nana Calistar: Virgo

Una amistad descubrirá una infidelidad y recurrirá a la persona del signo Virgo para sentirse mejor. Por otro lado, si ese amor no quiere dar el siguiente paso, hay que pensar en otras posibilidades y todo llegará por añadidura.

Horóscopo Nana Calistar: Libra

No hacer caso a las manipulaciones es el mejor consejo para este 9 de mayo, pues las críticas y malas energías siempre tienen el objetivo de ver derrotada a la otra persona. Habrá nuevas sorpresas respecto a la amistad: llega alguien del pasado a pedir disculpas.

Horóscopo Nana Calistar: Escorpión

La vida es muy corta para darle importancia a lo que otros creen, así que lo más importante es concentrarse en sí mismo y dejar que las cosas fluyan. Hay que dormir más y no desvelarse tanto, porque el cuerpo resiente todo.

Los astros se alinearán y muchos signos tendrán una nueva oportunidad en el amor, si se aplican Susan Cipriano en Pixabay.

Horóscopo Nana Calistar: Sagitario

Los Sagitario cuestionarán la vida de los demás, pero no es lo más recomendable para este día porque podría traer consecuencias negativas. No hay que meterse en los problemas ajenos, sino preocuparse en sí mismo.

Horóscopo Nana Calistar: Capricornio

Serán días de muchos cambios sentimentales, pero a pesar de lo difíciles que puedan llegar a ser, traerán beneficios. Un sueño grande que se deseaba en el pasado, está por cumplirse, solo hay que seguir siendo constantes.

Horóscopo Nana Calistar: Acuario

Nuevos encuentros con familiares ocasionarán mucha alegría; una nueva boda podría salir a la luz. El pasado se debe quedar donde está, así que hay que dejar que la vida siga su curso y no forzar nada.

Horóscopo Nana Calistar: Piscis

Llega un dinero extra que dejará buenas ganancias si se invierte correctamente. También se aproximan nuevos amores y un viaje de relajación. Los que tienen pareja deberán pensar a qué rumbo van con esa persona para evitar malos entendidos.