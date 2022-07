El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 14 de julio

Nana Calistar llegó este jueves 14 de julio con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en las relaciones humanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

No gastes tu tiempo, tu amor y mucho menos tu energía en personas que no te valoraron. Concéntrate en el presente en todos los aspectos. Olvídate de los errores que cometiste porque es momento de comenzar a cosechar frutos de tus buenas acciones.

TAURO

Todo lo que te ha dolido en la vida debe desaparecer de tu mente, deja el pasado justo donde debe de ir. Trabaja en tu cuerpo, no solo para verte como deseas, sino también para sentirte con más energía y más feliz.

GÉMINIS

No esperes mucho de las personas que ya te demostraron que no están dispuestas a cambiar, además nunca te han aportado nada más que dolores de cabeza. Cuídate de habladurías y malos entendidos que te podrían afectar.

CÁNCER

Regresará una persona de tu pasado, pero será tu obligación rechazarla y no permitir que vuelva a dañarte. Cambia ciertas actitudes que no han sido del todo buenas con tu pareja y tu familia, te lo agradecerán.

LEO

El proyecto o trabajo que tienes en puerta te ayudará mucho a mejorar en esa rama, así que préstale mucha atención. Ten cuidado con enfermedades respiratorias, prioriza tu salud y protégete de las inclemencias del clima.

VIRGO

Se aproxima una traición por parte de algún familiar así que ten mucho cuidado con lo que hablas con ellos. No permitas que el pasado regrese a atormentar tu presente, es bueno tomarlo como referencia, pero no dejarlo influenciarte.

LIBRA

No te dejes llevar por los chismes de amistades o de la familia porque podrías tomar algunas cosas a mal. Es mejor recordar quién eres y no hacer caso a lo que otros digan de ti. Deslíndate de todo aquello que no es tu obligación.

ESCORPIÓN

Extrañarás este jueves a una persona que físicamente ya no está contigo, pero sabrás sobrellevarlo. Es un día para cambiar tu estado de ánimo a uno más positivo porque vienen muchos retos y solo podrás sacarlos adelante así.

SAGITARIO

Hay una persona que te interesa y que también comenzará a sentir atracción por ti, pero se requiere que muestres más interés para que dé el primer paso. No pierdas el tiempo, sé más directo en todos los aspectos.

CAPRICORNIO

Estarás a la orden del día en cuestiones amorosas, porque uno de tus buenos amigos comenzará a sentirse atraído por ti. No hagas caso a lo que los demás dicen de ti, que no te quite el sueño porque la única opinión que importa es la tuya.

ACUARIO

Las parejas necesitan hacer cosas diferentes para no caer en la rutina, así que hoy podría ser el día en que hagan algo diferente. No recuerdes a nadie de tu pasado porque eso también podría generar problemas en tu pareja.

PISCIS

Una nueva persona llegará a tu vida y sentirás que es lo que tanto esperaste. Primero debes conocerla bien. Aprende de todo lo que has vivido para que no cometas los mismos errores, es de sabios reconocer las equivocaciones.