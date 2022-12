El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 15 de diciembre

escuchar

Nana Calistar ofreció para este jueves 15 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Te involucrarás en una relación casual con una persona que te lastimará en el futuro. Si todavía tienes la oportunidad de evitarlo, hazlo. Siempre aléjate de lo que tu intuición te diga que no anda bien, que nada te quite la felicidad.

TAURO

Te llegará un dinero extra, de una deuda que tenían pendiente contigo. No lo gastes de inmediato, es mejor que lo guardes por si lo necesitas. Los astros ya vislumbran una mala racha económica para ti en enero, así que prevenirte es la opción ideal.

GÉMINIS

Involucrarte amorosamente con una de tus amistades será el peor error que cometas este jueves. Su relación se fracturará y terminarán con la cercanía que tenían. Trata de aclarar tus sentimientos para evitar salir herido.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

Se aproximan algunos días de estrés e incertidumbre. Estarás melancólico por una situación familiar que no te deja de atormentar. Pero, la recomendación es que dejes ir a esas personas que ya no quisieron compartir su vida contigo. Sigue adelante.

LEO

Una visita inesperada te alegrará el día. Aunque, por otro lado, podrías enfrentar una discusión de pareja por temas que no tienen relevancia. Los malentendidos suelen ser tu frustración y eso es lo que ocurriría este jueves.

VIRGO

Comparte tus planes con tus seres queridos para que recibas la ayuda que necesitas. Ten por seguro que todos te darán la mano para que te apoyes en ellos. Si estás soltero, llegará a tu vida la persona que tanto esperabas.

LIBRA

Pasarás por una enfermedad, aunque no será nada grave. Trata de cuidarte de resfriados o cualquier otro padecimiento que ponga en riesgo tu salud. Ante el primer síntoma, acude con el médico. También se impone que evites que tu relación amorosa caiga en la monotonía.

ESCORPIÓN

Si tu última pareja te lastimó no significa que todas serán así. Dale una nueva oportunidad al amor y no tengas miedo de volver a sentir. Conocerás a alguien nuevo y no puedes permitir que recuerdos del pasado te arruinen esa experiencia.

SAGITARIO

Ten cuidado con los problemas de estómago porque estarán a la orden del día. Además, podrías enfrentarte también a una noche de mucho insomnio. Trata de acomodar tus horarios para que al finalizar el día duermas con tranquilidad.

CAPRICORNIO

Te invitarán a una reunión con temática navideña y te la pasarás de lo mejor. La recomendación es que disfrutes ese tipo de fiestas, sobre todo si son con tus seres queridos. Por otro lado, evita que los celos te causen problemas con tu pareja.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Los astros te dicen que te olvides de aquello que no pudo ser. No tiene sentido que te atormentes por algo que ya quedó en el pasado. Los errores hay que tomarlos como una inspiración para evitar cometerlos en el futuro.

PISCIS

Tus sueños comenzarán a hacerse realidad, dado que las energías del Universo estarán a tu favor. Tu manera de ver la vida cambió mucho y eso también te ayudará a cumplimentar tus metas. Todos los cambios que tendrá tu entorno serán para mejorar.

LA NACION