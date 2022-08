El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 18 de agosto

Nana Calistar llegó este jueves 18 de agosto con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Sueles creer mucho en las promesas falsas de las personas, pero eso se terminó. Llegó la hora de renovarte, cambiar de rutina e incluso conocer nuevas personas. Te hace falta salir a lo desconocido y enfrentar el mundo.

TAURO

Cuida mucho el cómo actúas con tus seres queridos porque podrías lastimar a unos cuantos. Y si tienes una relación amorosa, también cuídate de algunos malentendidos que podrían surgir entre los dos si no hablan.

GÉMINIS

Las infecciones de garganta y los dolores estomacales estarán a la orden del día, ponles atención. No finjas sentimientos por nadie, si esa persona no te interesa no estés con ella solo por comodidad o vergüenza.

CÁNCER

No le cuentes a todo el mundo tus planes y menos tus secretos porque en próximos días habrá personas que te rodean que podrían filtrar esa información o utilizarla en un futuro para dañarte. Tampoco esperes recibir lo mismo que das.

LEO

Hoy no te pondrás de acuerdo con una de tus amistades y todo terminará en pelea, mesúrate para que no salga aún más mal. Se cancelará un trámite por el que habías esperado mucho, pero no debes preocuparte porque se resolverá pronto.

VIRGO

Los cambios llegarán a tu vida cuando menos te lo esperes y no debes tener miedo. Las nuevas experiencias siempre traen oportunidades y anécdotas que quedarán en tu memoria. Se aproximan dolores musculares.

LIBRA

Los hechos dicen más que mil palabras y promesas y de eso te percatarás este jueves al estar rodeado de muchas personas cuya forma de actuar no te convence. No es necesario que estés con alguien a la fuerza.

ESCORPIÓN

No descuides a tu familia por atender situaciones que no te aportan nada positivo. Hay ocasiones en que te necesitan y tú no estás presente. Tendrás mucho éxito en los juegos de azar tanto hoy como los próximos días.

SAGITARIO

Tu carácter no te ayudará para llevarte bien con las personas e incluso podrías dañar a quienes te rodean. Cuídate de los amores de una noche, sobre todo porque eres una persona que se ilusiona bastante rápido.

CAPRICORNIO

Llegará un amor del pasado a tu vida, pero solo querrá incomodarte, no lo permitas y mejor marca tus límites desde un principio. Que nada te desestabilice. Recibirás una llamada o mensaje que alegrará mucho tu día.

ACUARIO

Si no confías en tu pareja, es mejor que busques por otro lado porque los celos te dañan a ti y también estropean la relación. No es bueno tener dudas siempre. Aprovecha cada oportunidad que tienes.

PISCIS

Te enterarás del embarazo de una amistad o una persona conocida. Si tienes la intención de entrar en una relación prohibida, es mejor que desistas, recuerda que no eres el postre ni el segundo plato de nadie. Vales mucho más que eso.