El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 20 de agosto

Nana Calistar llegó este jueves 20 de octubre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

El universo tiene para ti nuevas experiencias en puerta: conocerás a una persona especial y también saldrás de viaje. Uno de tus familiares caerá enfermo, pero todo se solucionará pronto. Nada de qué preocuparse.

TAURO

Tienes en mente iniciar un negocio, pero no sabes de qué. Hoy te llegará a la cabeza esa gran idea triunfadora. Nunca te quedes con las ganas de hacer algo, recuerda que solo hay una vida y que ser feliz es prioridad.

GÉMINIS

Nunca trates de aparentar algo que no eres. No temas mostrarle a la gente tus defectos. Aunque lo principal es que tú te aceptes para que el mundo te quiera igual. No intentes complacer a alguien que no hace lo mismo contigo.

CÁNCER

Los celos se harán presentes en tu relación y todo será con justa razón. Ambos sentirán que hay terceros involucrados. Deberías tener cuidado porque será un problema serio. Por otro lado, tendrás muchas nuevas oportunidades en varios ámbitos.

LEO

Algunos cambios laborales podrían perjudicarte este jueves. La recomendación es que no tomes ninguna decisión hasta estar bien seguro de hacia dónde te diriges. Tampoco le temas a nada y afronta las cosas.

VIRGO

Tu carácter te ayudará a salir ileso de algunas problemáticas que se te presentarán hoy. Es importante que aprendas a decir que no, sobre todo si es algo que no te complace. No bajes la guardia ante nadie.

LIBRA

Te sentirás un poco ineficiente y eso te quitará las ganas de seguir esforzándote en tu trabajo. Los astros te dicen que es por el estado anímico en el que te encuentras. Aléjate de todo eso que te ha dolido.

ESCORPIÓN

Tus sentimientos son lo más fundamental. Últimamente tratas de no involucrar el corazón en nada, pero eso te quita un poco de humanismo. Olvídate de traiciones pasadas, en esta vida todo es un riesgo que hay que correr.

SAGITARIO

Cuídate de dolores musculares que podrías presentar este jueves. Por otro lado, ten presente cuáles son tus objetivos y qué es lo que necesitas para cumplir tus sueños. Si algo te estorba, hazlo a un lado y continúa.

CAPRICORNIO

Es momento de que te enfrentes a esa situación que pospusiste por mucho tiempo. Por otro lado, lo que la vida te pone en tu camino es por algo, ya sea bueno o malo. No te desesperes y aprovecha lo que tienes en frente.

ACUARIO

No permitas que alguien interfiera en tu paz y tranquilidad. Si intentan quitarte la calma es mejor que te retires. El dinero, el tiempo y la energía son algo que no hay que regalarle a los demás. Cuidado con las infecciones de estómago.

PISCIS

Estos últimos días tienes los sentimientos a flor de piel por una situación que te afectó demasiado. No te preocupes, el tiempo te ayudará a sanar. Este jueves te percatarás de las intenciones de ciertas personas.

LA NACION