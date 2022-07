El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 21 de julio

Nana Calistar llegó este jueves 21 de julio con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en las relaciones humanas. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se aproximan días de mucha incertidumbre. No sabrás cómo actuar ante ciertas situaciones y problemáticas que están por suceder, pero es el momento de creer más en ti y darte cuenta de lo que es mejor para tu vida.

TAURO

Será un jueves lleno de mucha paz, porque tomarás el control de algo que se te había salido de las manos. Después de la tormenta por fin llega la calma. También encontrarás algunos objetos que tenías perdido tras una limpieza exhausta.

GÉMINIS

Si estás soltero, es mejor que permanezcas así hasta que aclares tus ideas. Primero debes aprender a vivir contigo mismo y disfrutar de la soledad. Después, será el momento perfecto para pensar en unirte en pareja.

Horóscopo semanal. Foto: Canva

CÁNCER

Una amistad de tu pasado regresa a tu vida, pero no tendrá para nada buenas intenciones. Solo busca dañarte. Llegarán a tu cabeza las respuestas de ciertas situaciones que no comprendías, ahora sabrás el porqué de todo.

LEO

Se presentará la oportunidad de conocer a personas nuevas y entablar amistad con ellas, pero también debes aprender a elegir y no dejar entrar a tu vida a cualquiera. Se vienen cambios grandes dentro de tu trabajo.

VIRGO

No busques a aquellos que no te demuestran que te quieren, y que, en cambio, solo traen problemas a tu existencia. Piensa en grande y deja de conformarte con las migajas de amor que alguien te da. No pierdas el tiempo.

LIBRA

Trata de descansar porque podrías tener algunos problemas de salud relacionados con la migraña o dolores de rodillas. Consolida tus sueños, tú eres la única persona que tiene el poder de hacerlo, nadie lo hará por ti.

ESCORPIÓN

Estarás algo cabizbajo por todo lo que se ve en tu entorno e incluso comenzarás a dudar de la gente que te rodea. No es para menos porque últimamente hay gente que se aprovechó de ti, pero debes alejarte de eso y continuar.

SAGITARIO

Una amistad te pedirá un consejo porque recientemente terminó su relación amorosa, bríndale tu apoyo. Deja ir todo lo que ya no es de tu propiedad y que no volverá a serlo, confía en que permanece contigo quien realmente te quiere.

CAPRICORNIO

Las cosas y situaciones llegan a tu vida por algo, confía en la decisión de los astros y todo tómalo como una nueva oportunidad de aprender. Aprovecha todas las oportunidades porque si tú no las quieres, habrá alguien que sí.

ACUARIO

Tienes un sueño que siempre has querido cumplir, pero por alguna razón u otra no se ha concretado. Hoy busca la manera de hacerlo, ya que estás en una etapa en la que el universo te ayudará a concretar todo lo que te propongas.

PISCIS

Será un jueves de pasar tiempo con tu familia o tus amigos, sin duda recargarás energía. No te aflijas por los errores que cometiste y que otros cometieron contigo, el tiempo pasa y debes dejar atrás todo lo malo para darle paso a las buenas noticias.