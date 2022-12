El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 22 de diciembre

escuchar

Nana Calistar ofreció para este jueves 22 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tendrás un crecimiento importante en cuanto a tus finanzas. Debes aprovechar este buen tiempo para tomar sabias decisiones. Considera emprender un nuevo negocio porque todo un futuro por delante lleno de opciones, pero la única manera de conseguirlas es que comiences a trabajar. Las cosas no se darán solas.

TAURO

Noticias nuevas sobre ese trabajo que tanto esperabas podrían llegar en los próximos días. Rodéate de personas que te sumen. Analiza en dónde estás y si quieres ser parte de los problemas o los rumores.

GÉMINIS

Deberás enfocarte más en tus proyectos de vida que en el del resto de la gente. Deja de preocuparte o tratar de justificar los errores de los que están cerca de ti. En el plano amoroso, no será un buen momento para comenzar una relación. Una expareja podría regresar a ocasionarte problemas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Aprovecha diciembre para alejarte todas las personas que no son recíprocas con tu cariño. Deja de tratar de complacer al resto de la gente porque decir no será liberador para ti. En materia financiera podría ser un momento de pérdidas.

LEO

No confíes en todo mundo y presta mucha atención. Iniciarás enero con el amor muy cerca de ti. Es posible que formalices la relación casual que tienes con alguien desde hace tiempo. La mudanza a una casa nueva podría ocurrir en los próximos días.

VIRGO

Cuida tu salud y trata de alimentarte lo mejor posible. La penúltima semana del año traerá algunos cambios para ti. Llegó la hora de comenzar a vivir en el hoy y trabajar por los objetivos que tanto quieres. Aferrarte al pasado no te traerá nada bueno.

LIBRA

Aprovecha las fiestas navideñas para concentrarte en ti y en cómo lograr tus objetivos para 2023. Es posible que haya nuevos amores en tu puerta, además los cambios de trabajo también podrían hacerse presentes.

ESCORPIÓN

Comenzarás el próximo año un viaje que cambiará tu manera de ver la vida. Esto te ayudará a concientizar sobre las veces que te has rodeado de gente que no vale la pena. Cuídate mucho, ya que algún accidente podría llevarte al hospital.

SAGITARIO

Las fiestas de último momento podrían no ser tan buenas para ti. Tu arduo trabajo tiene que verse recompensando. Ten cuidado en el tema de la salud porque algunos golpes o caídas serían perjudiciales.

CAPRICORNIO

Una persona del pasado regresará a tu vida y buscará tener algo más serio contigo. Estos últimos días del año habrá algunos cambios laborales, aunque todos serán en tu beneficio. Es posible que al fin puedas ver cómo se concreta uno de tus más preciados sueños.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Tener una pareja sentimental no lo es todo en la vida, por eso concéntrate en las personas que sí están contigo. No tengas miedo de cerrar ciclos con gente que debe quedar en el pasado ni te adjudiques problemas que no tuyos. Enfócate únicamente en lo importante, tú.

PISCIS

Aprovecha los últimos días del 2022 para reflexionar sobre en qué te equivocaste. No te martirices, pero recuerda que hasta de las peores experiencias se aprende. En materia económica se presentarán cambios considerables que beneficiarán tu cartera, aprovéchalos.

LA NACION