El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 22 de septiembre

Nana Calistar llegó este jueves 22 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Confía en el poder de atracción que tienes. Eres capaz de tener lo que quieras en tu vida y sin la necesidad de rogar por ello. Nunca mendigues la atención de nadie, menos de alguien que no pretende dártela.

TAURO

No descuides a tu familia por asuntos menos importantes. Este jueves necesitarán de ti más que nunca. Una de tus amistades enfrentará un problema y pedirá tu ayuda. Mejorará tu situación económica, la mala racha solo fue aprendizaje.

GÉMINIS

Con la llegada del otoño entenderás la razón de muchas cosas que te sucedieron. Eso te dará más seguridad y tranquilidad. No le des explicaciones a nadie, ni trates de aparentar algo que no eres con quienes apenas conoces.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

Las cosas del pasado no se dieron por una razón y la recomendación de los astros es que ya lo dejes pasar. Enfócate en lo nuevo, ya que vienen cosas buenas. Nuevos amores y nuevas amistades se harán presentes.

LEO

Se aproximan cambios radicales en tu vida que te dejarán sobre todo buenas ganancias económicas. La ambición no siempre es mala, en tu caso te ayudó a salir adelante. El amor no estará en su mejor momento.

VIRGO

Los celos e inseguridades se harán presentes en tu relación. No siempre son malos o erróneos, pero sí cuida que no sea lo que predomina entre tú y tu pareja. Comenzarás a planear un viaje. No pongas atención en lo que dicen sobre ti.

LIBRA

Hoy es ese día en que te darás cuenta de que no es necesario esconder lo que piensas. Hablar de tu sentir y validar tus ideales siempre es una forma de respeto hacia ti. Por otro lado, cuídate de las infecciones de garganta.

ESCORPIÓN

Tienes que aprender a decir que no. Solo debes estar para las personas que siempre están para ti. No importa si al final del día disminuye tu círculo, es mejor serle fiel a uno mismo. Una mala noticia llegará, no dejes que arruine tu día.

SAGITARIO

Si quieres conseguir ese objetivo, es momento de que eches a andar tu imaginación. Crear una nueva estrategia para lograrlo será inminente. En cuestión de las relaciones, se aproxima una traición por parte de una amistad o pareja.

CAPRICORNIO

Tienes que aprender a alejarte y desprenderte de los problemas que no son tuyos. En ocasiones te adjudicas situaciones que no te pertenecen y eso te provoca una gran inestabilidad. Las personas pueden solucionar sus conflictos.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

ACUARIO

Tendrás algunos cambios de humor, pero cuidado con dañar a los que están a tu alrededor. Un amor del pasado regresa para incomodarte. Es tu decisión si lo permites. Ponte alerta con lo que se dice de ti porque te podría perjudicar.

PISCIS

Este jueves estará lleno de cambios y amores que comenzarán a fluir. Si sales con alguien o tienes pareja, próximamente se dará un siguiente paso. En tu día predominará la paz y la tranquilidad: aprovéchala en todo su esplendor.