El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 26 de enero

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 26 de enero en sus redes sociales. La experta reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Debes buscar hacer las paces con tu pasado para evitar que tu presente se conflictúe. Tienes que dejar atrás todo y enfocarte en lo nuevo que llegará a tu vida. Un amor se alejará, pero conocerás a nuevas personas.

TAURO

Lo más importante a la hora de fallar en cualquier cosa es que no te rindas. Si te caíste y te equivocaste, es fundamental que te levantes y recuperes tu prestigio. El éxito llega cuando te esfuerzas muchas veces y haces sacrificios.

GÉMINIS

Tendrás conversaciones con personas que te ayudarán a salir de ese estancamiento emocional que tenías. Verás la vida de diferente manera ahora y sabrás encontrar la paz que necesita tu corazón. Tendrás nuevos cambios en tu entorno.

CÁNCER

Será un jueves más relajado por todas las mejoras que habrá en tu trabajo. No te las esperabas, pero cuando te enteres no podrás más que ponerte feliz. Solo trata de no involucrarte en ningún problema, limítate a cumplir con tus responsabilidades.

LEO

Una de tus amistades atravesará por una ruptura amorosa y recurrirá a ti en busca de ayuda. Puede ser que hoy hayas tenido un estilo de sueño premonitorio, si no, es seguro que lo tengas esta noche. Ponle fina atención.

VIRGO

Finalmente, dejarás ir a las personas y las situaciones que te hacían daño. Al soltar darás un paso adelante hacia tu tranquilidad. Si nada de eso regresa a ti, sabrás que tomaste la decisión correcta, trata de ser fuerte.

LIBRA

Se impone que seas más precavido a la hora de estar junto a tu ser amado. Algunas de tus actitudes podrían dañarlo. Aunque, en el otro extremo, también debes evitar darle todo porque después se aprovechará de eso.

ESCORPIO

Sueles dejarte influenciar por las personas equivocadas, pero llegó la hora de que rompas ese patrón. De lo contrario, perderás tu esencia y provocarás que la gente verdaderamente valiosa se aleje de ti. Te reencontrarás con una persona del pasado.

SAGITARIO

La buena suerte existe, pero no debes dejarte guiar por ella o esperar a que las cosas que quieres te caigan del cielo. Tienes que esforzarte. Por otro lado, un amigo que conociste recientemente se enamorará de ti.

CAPRICORNIO

Es de vital importancia que te quites el peso que traes encima. Hay muchas situaciones que te atormentan y que deben irse de tu vida lo más pronto posible. Es la única manera en la que podrás encontrar la felicidad.

ACUARIO

Los planetas te dicen que tengas cuidado con las personas con las que te relacionas. Algunas podrían contagiarte de algunas enfermedades. Es mejor que este fin de semana evites salir con cualquiera y te limites a estar con quienes ya conoces.

PISCIS

Llegará a tu entorno una persona que necesitará mucho de tu ayuda. Brindársela te ayudará a encontrar la luz y el camino a seguir. Te sentirás revitalizado y con ganas de ayudar a todo el mundo, todo eso te será recompensado.

