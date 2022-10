El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 27 de octubre

escuchar

Nana Calistar llegó este jueves 27 de octubre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

En el transcurso de los días podrías llegarte a sentir triste por cuestiones relacionadas con el pasado, ya sean personas o proyectos que no funcionaron. No pierdas el piso y enfócate en lo que todavía es posible.

TAURO

Vida solo hay una y eso debes tener en cuenta al momento de intentar retener a alguien. No desperdicies tu tiempo con una persona que no quiere estar contigo, hay muchas otras que sí aprovecharán los momentos y tu forma de ser.

GÉMINIS

Se arreglará algo relacionado con una documentación que tenías pendiente. También es posible que inicies una dieta para cuidar de tu salud y te vendrá bastante bien. Una de tus amistades te falló y hoy sabrás quién es.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

CÁNCER

Se aproxima una reunión o evento social en el que deslumbrarás con tu belleza. Siempre camina con la frente en alto sin importar con quien te encuentres. No te enfoques en la venganza, el karma llega por sí solo.

LEO

Los astros te dicen que no te deprimas por lo que no tienes o por lo que quisieras, sino que trabajes para conseguirlo. Aprovecha lo que obtuviste y también esfuérzate en cumplir tus sueños. Todo es posible.

VIRGO

Tus cambios de humor no les gustarán mucho a tus seres queridos. La tensión se sentirá en el aire y es algo que debes evitar. Por otro lado, es importante que aprendas a esforzarte por tu economía porque está un poco baja.

LIBRA

No te conformes con el poco amor que una persona te brinda, tienes que estar consciente de lo que vales y de lo que te mereces. Alguien pagará el verdadero precio de tu compañía, así que aléjate de la gente que no te valora.

ESCORPIÓN

La amargura no debe formar parte de tu diccionario, así que desde este jueves proponte ser una persona más alegre para atraer felicidad a tu vida. No pienses en quien se fue de ella sin aviso.

SAGITARIO

Iniciarás una etapa dedicada a sanar heridas del pasado y concentrarte en no repetir patrones. La vida te premiará, ya que por fin piensas en tu propio bienestar. Requieres tener un poco más de malicia con los demás.

CAPRICORNIO

No permitas que te involucren en habladurías de otras personas. Eso es lo que hace la gente que no es feliz consigo misma y tú no eres eso. Criticar a alguien es una manera de expresarle tu admiración.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Unsplash

ACUARIO

Tienes muchas posibilidades de que tu relación amorosa funcione, solo que ambos deben esforzarse por lograrlo. Si eso no sucede, tendrás que alejarte porque solo te dañarán las actitudes de esa persona.

PISCIS

Se aproxima un viaje o una salida con tus seres queridos. También algunos cambios en materia sentimental. Al parecer comenzarás a sentir cosas por alguien que no imaginabas, solo déjate llevar.

LA NACION