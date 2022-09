El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 29 de septiembre

Nana Calistar llegó este jueves 29 de septiembre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Tienes que aprender a cuidar un poco más tu carácter y cómo te expresas hacia los demás. Tus cambios de humor te traerían problemas con tus seres queridos hoy. Por otro lado, no permitas que otros se entrometan en tus planes.

Tauro

Será un jueves de momentos muy especiales, sobre todo con tu pareja. Su relación mejorará bastante y crearán un lazo más fuerte. En cuanto a los cambios de humor, no te preocupes, pero sí sé un poco más dócil.

Géminis

Te quieres tanto que no estás dispuesto a aceptar que cualquier persona entre en tu vida y eso está bien. No te culpes por querer cuidar de ti mismo. Se aproximan grandes cambios y oportunidades laborales que no podrás rechazar.

Cáncer

Tú eres la única persona encargada de cumplir tus sueños. No permitas que otros los derrumben ni que se queden en el olvido. Tu familia será un gran apoyo, así que es preciso que dejes cierto rencor que tienes por ellos.

Leo

Ten cuidado con los juegos de azar porque este jueves no hay un panorama muy favorable para ti. No está mal jugar, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad. Si realmente quieres avanzar en algo, esfuérzate.

Virgo

No es momento de entrar en negocios que no tienen las raíces bien establecidas. Ten cuidado con las noticias que te lleguen hoy porque no todas son ciertas. Hay gente que quiere hacerte sentir mal y te darás cuenta.

Libra

Una persona solo quiere meterte en problemas y además sacarte cierta información para después usarla en tu contra. No confíes ni en tu sombra.

Escorpio

Cuídate de golpes y caídas porque estarán a la orden del día y te podrían causar un malestar mayor. Tienes que estar un poco más al pendiente de tu salud, tanto interna como externamente. Tu piel es igual de importante.

Sagitario

No te entrometas con personas cuyo amor es prohibido. Recuerda que el karma existe y que no debes hacer lo que no quieres que te hagan. Regresará una persona de tu pasado, pero no con buenas intenciones.

Capricornio

Recibirás una invitación para salir o estar en una reunión. Acepta, te hace falta relacionarte con más personas. Por otro lado, tienes que ser consciente de que todo lo negativo que piensas puede ser atraído a tu vida.

Acuario

Debes aprender a darle cada persona la importancia que merece. Nunca le des demás a nadie, porque la mayoría no lo agradece. Además, ten cuidado con las relaciones que no te aportan nada positivo, mejor aléjate.

Piscis

A veces eres demasiado necio y no aceptas sugerencias. Justo respecto a ese tema es la recomendación de hoy: aprende a ser más flexible con los que te rodean. En cuestiones amorosas, no todo está mal, solo debes tener paciencia.