El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 3 de noviembre

Nana Calistar llegó este jueves 3 de noviembre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Todo el esfuerzo que haces en la vida se verá compensado en estos días. Sabrás que la dedicación que les pones a las cosas sí rendirá frutos. También recibirás dos noticias que te recargarán de energía por lo especiales que son.

Tauro

No caigas en provocaciones de personas que solo quieren verte molesto. Ten en cuenta que debes ser más tolerante e ignorar. Por otro lado, analiza si de verdad quieres regresar con esa expareja bajo las mismas condiciones.

Géminis

Comenzarás a planear un viaje con tus seres queridos que estará lleno de sorpresas, según la predicción de los astros. Tus metas también se cumplimentarán, no te preocupes, solo es cuestión de tiempo.

Cáncer

No permitas que cierta persona te manipule o te diga qué hacer. Solo tú tienes el control de tu vida y debes tener la última palabra. Te rodearás de personas falsas, pero ya sabrás identificarlas para no caer en sus engaños.

Leo

Aprende a perdonar a las demás personas, el rencor no te deja nada bueno. Este jueves será de mucha reflexión para ti porque comenzarás a liberarte de temas que te dañaron en el pasado. Pero todavía te faltan asuntos por sanar.

Virgo

Esa actitud negativa que tienes a veces no te deja avanzar. Es momento de que mejores esas cuestiones bajo la mentalidad de que los tiempos de los planetas son perfectos. También se aproxima mucho estrés por el trabajo.

Libra

Tendrás la oportunidad de involucrarte con algunas personas de manera casual, nada serio. Tú sabes si eso es lo que quieres para tu vida. También saldrás con tus amistades, lo que te llenará de bastante energía.

Escorpión

Hoy tendrás un conflicto con esas personas que todo el tiempo tratan de meterse en tu vida o te han hecho algún daño. Estarás atento a todo lo que te digan para en cualquier momento responder, solo trata de no estresarte más.

Sagitario

No te compliques la existencia si algo no sale como esperabas, la vida es eso: luchar cuantas veces sea necesario por un sueño. Tus metas son grandes, por lo que el esfuerzo debe ser del mismo tamaño.

Capricornio

No te lamentes por lo que ya fue o por lo que no pudo ser. Trata de adecuarte a la vida y enfrentar lo que se te pone en frente. Eso incluye las decisiones de esas personas que ya no quisieron permanecer junto a ti.

Acuario

Tienes que aprender a tomar tus propias decisiones y no depender de los demás para hacer tu vida. Los cambios que quieras hacer que sean porque tú así lo sentiste. Será un jueves de muchos cambios de ánimo.

Piscis

Hoy te enterarás de una noticia familiar que salió a la luz y tú no sabías. Una amistad o un familiar te anunciará su embarazo. Por otro lado, trata de cuidar tu alimentación y velar por tu salud física.

