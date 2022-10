El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 6 de octubre

Nana Calistar llegó este jueves 6 de octubre con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La vida te llevará por un camino que no esperabas, pero que sin duda será el correcto. Solo debes escuchar a tu corazón y no prestar atención a las opiniones de los demás. Si eso implica perder amistades, no importa.

TAURO

Habrá algunos cambios en tu círculo de amistades porque comenzarás a alejarte de las personas que no te hacen bien. Recuerda que las más valiosas son las que no te buscan solo cuando necesitan algo.

GÉMINIS

Estás en el mejor momento para saber lo que mereces e ir por ello. Si en tu trabajo buscaste un aumento de sueldo antes y no te lo dieron, hoy cambiará el panorama. Los astros te dicen que lo intentes otra vez.

CÁNCER

Una de tus amistades del pasado intentará volver a tu vida después de que terminaron mal. Solo tú sabes si puedes perdonarla y si crees que vale la pena tenerla de nuevo a tu lado. Si no es así, no pierdas tu tiempo con ella.

LEO

Todo lo que tiene que ver con el pasado déjalo justo donde está. No revivas situaciones innecesarias y enfócate en el presente. Vive cada día como si fuera el último y no te quedes con las ganas de hacer nada.

VIRGO

Presentarás algunos cambios en tu estado de ánimo: te levantas de buen humor y algo termina con ese positivismo. No te preocupes, solo será cuestión de días para que regreses a la normalidad y te sientas pleno.

LIBRA

A la única persona que nunca podrás engañar es a ti mismo. Solo tú sabes lo que realmente sientes y lo que quieres. La vida te dará algunas oportunidades para que por fin te decidas, así que debes aprovecharlas.

ESCORPIÓN

Las amistades de tus amigos no te ven con buenos ojos y puede haber cierto resentimiento de su parte hacia ti, pero eso no es tu problema, nunca apagues tu brillo para no encandilar a nadie. Se aproximan salidas a eventos sociales.

SAGITARIO

Habrá cambios en el área de los negocios y te va a ir muy bien. Solo tienes que darte la oportunidad de hacer nuevas inversiones y arriesgarte a lo desconocido. Mantente firme en tus convicciones, así como lo haces siempre.

CAPRICORNIO

Se aproximan grandes cambios en tu entorno, todo relacionado con lo laboral. Aunque también en materia familiar recibirás un golpe que te dará una lección. Hoy más que nunca tienes que valorar lo que posees porque eres afortunado.

ACUARIO

No siempre tienes que resolverles la vida a los demás. En ocasiones solo debes enfocarte en ti y dejar que la gente haga con sus problemas lo que pueda. No te preocupes por situaciones que no son tuyas y concéntrate en tus conflictos propios.

PISCIS

Cuídate de problemas con la comida y si tienes dieta apégate totalmente a ella. Tú sabes lo que te hace mal, así que estos días evita comer todo lo que ya sabes que te traerá consecuencias. Los alimentos de la calle deben estar prohibidos hoy.

