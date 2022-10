El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 10 de octubre

Nana Calistar llegó este lunes 10 de octubre con más predicciones para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Si tienes dudas de la lealtad con tu pareja, podrías comenzar a investigar, pero no le recrimines nada hasta que estés 100% seguro. Eso sí, esa situación te afectará bastante y tendrás días en los que estarás muy pensativo.

TAURO

No esperes nada de nadie y deja atrás a las personas que nunca te demuestran su interés por mantenerte en su vida. Recuerda que nunca hay que rogar la atención de nadie. Te sentirás en la necesidad de hacer cambios.

GÉMINIS

Una de tus amistades te anunciará su embarazo y esa noticia te pondrá feliz. También se te presentará la oportunidad de salir de viaje. Por otro lado, aprende de los errores que ya cometiste para no volver a caer en lo mismo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Regresará un amor de tu pasado para intentar entrar a tu vida otra vez, pero te percatarás de que ya no sientes nada y que es asunto viejo. Ten cuidado con los resfriados y las infecciones de la garganta porque no faltarán.

LEO

Es un inicio de semana en el que tendrás que reflexionar sobre lo que quieres en la vida y lo que planeas hacer a futuro. Es momento de luchar por esos sueños y metas que tienes en mente. La vida te dará tiempo para hacerlo.

VIRGO

Los amores de una noche estarán a tu disposición, pero solo tú eliges qué hacer. Recuerda que puedes llegar a ser una persona muy sentimental y enamorarte de alguien que no busca nada serio sería lo peor para ti.

LIBRA

Date el tiempo de compartir momentos con tu familia. También exprésales tu sentir si eso te hace sentir más liberado. Es importante que conozcan lo que hay dentro de ti y que tengan en cuenta tus sentimientos hacia ellos.

ESCORPIO

La vida quiere darte una lección, pero tú ya la tienes bien aprendida. Debes tener cuidado de no volver a cometer los mismos errores de siempre. Una de tus amistades intentará dañarte y hoy sabrás quién es.

SAGITARIO

No pierdas el tiempo con personas que no te valoran o que siempre intentan hacerte sentir inferior. Tú sabes lo que vales y tienes un carácter que no se deja de cualquiera. Solo recuerda hacia dónde te diriges y qué es lo que vale la pena.

CAPRICORNIO

Poner tu corazón en manos de cualquier persona sería lo peor que puedes hacer. Siempre mantente como tu prioridad y no permitas que otros te dañen. Por otro lado, evita prestarle atención a las críticas y comentarios malos hacia ti.

ACUARIO

Es un buen día para ponerte en el centro y disfrutar de todo lo que la vida te pone en frente. Nunca te quedes con ganas de nada y no te arrepientas de lo que ya hiciste. El pasado quedó atrás y ahora hay que disfrutar el presente.

PISCIS

Alguna de tus “amistades” te dirá supuestas habladurías que hay acerca de ti, pero todo es con la intención de dañarte y hacerte sentir mal. No permitas que sea algo que te quite el sueño y tampoco que alguien rija tus sentimientos.

