El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 11 de julio

Nana Calistar llegó este lunes 11 de julio con más horóscopos para sus seguidores, quienes esperan sus recomendaciones diarias en las redes sociales. Reveló cómo le irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y el amor. La mayoría tendrá que usar este fin de semana para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, como el amor. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Debes tomar las cosas con más calma porque las prisas no son nada buenas. Es el momento de comprender y analizar por qué algunas situaciones no han resultado como esperabas. Solo tienes esta vida para ser feliz.

Tauro

Existirá la oportunidad de que tengas un amor de una noche, pero debes estar consciente que será solo eso y no una relación duradera. No confíes en quien no te ha dado motivos para hacerlo, sobre todo si parece que no quiere permanecer en tu vida.

Géminis

Hay personas que no merecen los esfuerzos que haces por ellas y hoy te darás cuenta de quiénes son. Llegará una noticia que no esperabas. No esperes nada de nadie y menos de los que te demostraron que no están para ti.

Cáncer

Deja que tu corazón te guíe y te dé las respuestas que necesitas. Hay días en los que crees que no encontrarás la salida, pero los astros te dicen que solo debes tener paciencia. El ejercicio te subirá el ánimo.

Leo

La incertidumbre te mata y por eso estuviste inquieto en los últimos días, pero todo llegará a su fin y encontrarás las respuestas que necesitabas. Eso sí, quizá no serán lo que esperabas y dolerán demasiado. Tienes que estar alerta.

Virgo

Recuerda tus errores del pasado para que no los cometas otra vez, no olvides quién eres ni de qué estás hecho. No te tomes muy personal lo que se dice o el ambiente en que te verás envuelto hoy, sobre todo en temas familiares.

Libra

Te va a ir muy bien en el tema económico, pero para continuar con esa solvencia debes saber invertir tu dinero. Regresa un amor del pasado, pero únicamente para crearte conflictos internos y problemas con los demás.

Escorpión

Este lunes llegará aquella señal que tanto le pediste al universo, respecto a dudas que te atormentaron por bastante tiempo. Te deprimes mucho por cosas sin sentido y a veces no sabes por dónde ir, pero hoy se resolverán todas las incógnitas.

Sagitario

Habrá un cambio en tu relación amorosa que te ayudará a mejorar las actitudes negativas que tenías y que cargabas desde relaciones pasadas. No dejes que personas externas se metan en tu vida y la de tu pareja, porque les causarán problemas.

Capricornio

Se aproxima la llegada de un amor muy intenso, el que tanto esperaste. Te va a hacer muy feliz. Cuídate de las distracciones porque podrías sufrir una caída que te lastime. Momento de viajar y de aceptar invitaciones.

Acuario

Viajarás con tus seres queridos a un lugar que te dejará grandes satisfacciones, pero debes saber aprovechar todo al máximo. Vendrán mejoras económicas, por lo que deberías aprovechar para poner tu negocio.

Piscis

El dinero no te alcanza ni te rinde, pero solo debes echar un vistazo a tus finanzas y revisar en qué gastas porque seguramente son cosas que no necesitas. Tener un negocio independiente a tu trabajo podría ayudarte con eso.