El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 12 de diciembre

Nana Calistar ofreció para este lunes 12 de diciembre nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se impone que busques la manera de pasar más tiempo con tu pareja, eso evitará que la relación caiga en la monotonía. Por el contrario, si prefieres dejar morir algo que ya no tiene salvación, te llegarán oportunidades de iniciar un nuevo romance.

TAURO

Ese buen corazón que tienes podría ser la razón por la que mucha gente se aproveche de ti. Hoy sucederá algo que te abrirá los ojos. Una de tus amistades comenzará a desarrollar sentimientos amorosos hacia ti.

GÉMINIS

Los robos y asaltos estarán a la orden del día, así que ten cuidado. Por otro lado, tendrás algunos conflictos existenciales y no estarás en la mejor disposición de socializar. El buen humor no estará de tu lado.

CÁNCER

Los aspectos que te estancaron en el pasado ten por seguro que harán lo mismo en el presente. Evita caer en errores anteriores. Eso sí, no pretendas que las personas cambien en tu beneficio, cada quien tiene su vida y sus prioridades.

LEO

Debes confiar más en tus talentos y en lo que eres capaz de lograr. Si tú no crees en ti, es muy probable que nadie más lo haga. También deja de ayudar a todo el mundo y enfócate en tu propia vida, ayúdate a ti mismo.

VIRGO

Se aproximan cambios en el trabajo. Es necesario que ahora aproveches todo lo que te beneficia, dado que existe la probabilidad de que esos aspectos positivos desaparezcan con un nuevo régimen o administración.

LIBRA

Podrías subir mucho de peso en esta semana y eso te provocará varias complicaciones de salud. Trata de mantener una alimentación balanceada. Respecto al tema amoroso, intenta de que tu relación de pareja permanezca estable.

ESCORPIÓN

Las oportunidades sí tienen fecha de vencimiento. Si no tomas lo que te ofrecieron, es muy seguro que otra persona lo hará. No pierdas el tiempo con la gente que no hace nada por estar a tu lado. Valora a quienes también dan todo por ti.

SAGITARIO

El dinero sí da la felicidad y contigo quedó más que demostrado. Las cosas materiales son necesarias para ti, sobre todo si las conseguiste con tu propio esfuerzo. Esta semana tendrás la fortuna de hacer algunas compras.

CAPRICORNIO

Evita caer en provocaciones y cometer grandes errores. Una actitud de tu parte podría llevarte a perderlo todo, por lo que se impone que tengas cuidado. Mantente al margen y no le prestes atención a lo que se dice sobre ti.

ACUARIO

Tienes muchos conocidos, pero, muy pocos amigos de verdad. Este lunes es necesario que lo tengas en cuenta y que no confíes en cualquiera que te tienda la mano. Date el tiempo de alejarte de quienes no te hacen bien.

PISCIS

Podrías entrar en una etapa de cambios con los que no sabrás cómo lidiar. Cada comienzo significa un nuevo reto y debes tomarlo como tal. Tienes que saber bien lo que quieres para poder dar el siguiente paso.

